Bruksanvisningen til Astra Zeneca-vaksinen endres etter krav fra Norge

Ytterligere ett dødsfall i Norge undersøkes i forbindelse med Astra Zeneca-vaksinen. Etter norske krav blir vaksinens bruksanvisning endret.

18. mars 2021 18:29 Sist oppdatert nå nettopp

Til sammen seks personer har fått blodpropp, blødning og et lavt antall blodplater etter å ha tatt Astra Zeneca-vaksinen.

Det nye dødsfallet gjelder en pasient fra Tynset. Vedkommende døde etter et tilsvarende sykdomsforløp som helsearbeideren som tidligere meldt.

– Legemiddelverket mener at vi ikke kan utelukke at disse tilfellene kan ha en sammenheng med Astra Zeneca-vaksinen, sier direktør i Legemiddelverket Audun Hågå.

Det kom frem på en en kort pressekonferanse i regi av FHI og det norske legemiddelverket torsdag kveld.

Samtidig gjorde FHI det klart at vaksinen inntil videre ikke skal brukes i Norge.

- Vaksinasjonen med Astra Zeneca vil fortsatt være på pause til vi har et mer fullstendig bilde av situasjonen, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Norge krevde endret bruksanvisningen

Tidligere torsdag åpnet det europeiske legemiddelverket (EMA) for at vaksinen kan brukes igjen. Argumentet til EMA er at nytten av vaksinen er mye større enn risikoen.

Dagens møte førte til at bruksanvisningen for vaksinen ble endret, etter press fra blant annet Norge.

I den nye bruksanvisningen kommer en advarsel til helsepersonell om hva man har sett, og hva man kan gjøre for å hindre at de som blir rammet blir alvorlig syke.

Det forteller medisisk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til Aftenposten.

Madsen: - Man skulle gått litt lengre

EMA gikk imidlertid ikke så langt som Norge ønsket.

Norge ville at blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater også skulle stå som under punkt 4.8. om «Bivirkninger» i bruksanvisningen til Astra Zeneca-vaksinen.

Det var EMA uenig i.

– Vi ønsket vel kanskje at man skulle gått litt lengre og fastslått at det var en sammenheng med vaksinen. For det var jo i utgangspunktet vårt synspunkt, sier Madsen.

– Har dere slått fast at det var en sammenheng?

– Ja, sier Madsen, før han etterpå presiserer hva han mener.

– Det er veldig vanskelig å bevise en sammenheng. Men vi mente nok at det burde komme inn i punkt 4.8 i bruksanvisningen, sier Madsen.

– Vi har hatt grundige diskusjoner. VI mener det var grunnlag for dette. Det er ikke noe land i forhold til folketallet som har sett så mange tilfeller og gjort en så grundig jobb. Norge har vært i føresete her, og våre beste folk har sett på dette.

Norske leger, under ledelse av Pål André Holme ved Rikshospitalet, sa torsdag at det var en sammenheng mellom vaksinen og det alvorlige skadene til de tre helsearbeiderne.

Fortsatt uavklart om vaksinens fremtid

FHI gjorde det torsdag klart at man vil fortsette undersøkelsene. En ny vurdering vil komme i slutten av neste uke, ifølge FHI.

– Vi vurderer grundig om det er sammenheng mellom vaksinene og sykdomstilfellene. Vi tar EMAs vurdering til etterretning, sa Stoltenberg.

Legemiddelverket understrekte at 120.000 er vaksinert med Astra Zeneca-vaksinen.

Ingen land har rapportert om så mange tilfeller som Norge.

– Vi ser nå at flere land melder om slike tilfeller også, sa Hågå.