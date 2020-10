Riksrevisjonen skal granske arbeidet med planlagt milliardprosjekt i helsesektoren

De siste månedene har det vært mye bråk rundt planene om det nye journalsystemet Akson. Nå bekrefter Riksrevisjonen at de undersøker arbeidet.

Tidligere Høyre-statsråd Per Kristian-Foss leder Riksrevisjonen. Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

7. okt. 2020 15:02 Sist oppdatert i dag 15:43

Frem mot 2030 skal kommunene etter planen få et nytt journalsystem som skal gi bedre flyt av pasientinformasjon. Prosjektet har fått navnet Akson. Det vil trolig bli det største digitaliseringsprosjektet i norsk historie.

Akson er den største delen av visjonen Én innbygger – én journal, som den rødgrønne regjeringen lanserte i 2012.

De ønsket et helsevesen med sømløs flyt av opplysninger om pasientene mellom sykehus, legekontorer og andre helsevirksomheter.

Nå bekrefter Riksrevisjonen at de har besluttet å gjennomføre en undersøkelse av arbeidet med Én innbygger – én journal.

Riksrevisjonen er Stortingets vaktbikkje. De har ansvaret for å følge med på hvordan myndighetene gjør jobben sin. Ofte vil de prioritere å gå inn i saker som har stor betydning for samfunnet eller der det er sannsynlighet for feil.

Granskerne skal blant annet se på:

Hvilke beslutninger som er tatt underveis i arbeidet med Én innbygger – én journal.

Hvordan Direktoratet for e-helse jobber.

Hvordan Helse- og omsorgsdepartementet styrer og følger opp arbeidet.

Pressekontakt Siri Bentserud Wingerei i Riksrevisjonen bekrefter at også arbeidet med Akson vil inngå i undersøkelsen.

Fakta Dette er Akson Et omfattende prosjekt som skal gi en ny, felles journalløsning for kommunene. Det skal kommunisere med andre digitale løsninger i hele det norske helsevesenet. Investeringskostnaden for Akson er estimert til 11,2 milliarder kroner. De totale kostnadene, inkludert innføring og drift frem mot 2040, er beregnet til 22 milliarder kroner. Flere aktører og fagfolk har gitt uttrykk for stor skepsis til planene, mens andre, blant annet Norsk Sykepleierforbund, er positive og mener det er viktig å få på plass. I sommer hadde 183 av 291 aktuelle kommuner signalisert at de vil støtte opp under det videre arbeidet. I oktober hadde dette økt til 185. Det er etablert en egen styringsgruppe med representanter fra ulike helsevirksomheter, kommuner og organisasjoner for helsearbeidere. Etter planen skal den første kommunen ta det i bruk i 2025. Målet er at systemet skal være i drift i de fleste kommuner innen utgangen av 2030 og hos 60 prosent av fastlegene innen 2033. Det er anslått at rundt 150.000 ansatte skal bruke systemet, som er planlagt organisert som et eget offentlig eid aksjeselskap. Det er foreløpig ikke avgjort hvem som skal utvikle og levere teknologien. Vis mer

Sterke meninger om prosjektet

Det har de siste månedene vært til dels hard debatt rundt planene for Akson.

Kritikere har sagt at prosjektet er for stort, risikofylt og urealistisk. Støttespillere mener det vil redde liv, gi store økonomiske gevinster og at det haster å få det på plass.

Få oversikt over saker og innlegg om Akson her

Bruk av konsulenter har også skapt debatt. I juli dokumenterte Aftenposten hvordan en av PwCs deleiere gjennom flere år har fått opptre som statens representant i utredningen av Akson.

Så langt har Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet betalt 96 millioner kroner til PwC for dette arbeidet. Totalt har utredningene og planleggingen kostet over 200 millioner kroner.

Riksrevisjonens rapport vil trolig være klar i april 2021.

Kan bli høring

Både Senterpartiet, Ap, SV, MDG og Rødt støtter nå at det gjennomføres en høring om arbeidet med Akson.

En høring er en måte å innhente ytterligere informasjon til den politiske behandlingen av en sak.

Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland opplyser at de ikke vil motsette seg en høring dersom det er bred støtte for dette.