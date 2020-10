Moelv-brannen: Politiet har gjort undersøkelser på Gjøvik-adresser

I forbindelse med dødsbrannen i Moelv gjorde politiet før helgen undersøkelser på adresser på Gjøvik.

To personer ble funnet døde etter en brann i et næringsbygg i Moelv onsdag 30. september. Politiet undersøker hva det er som har skjedd. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

I dag 12:33

Politiet jobber fremdeles med utgangspunkt i at brannen i næringsbygget i Moelv 30. september er en kriminalsak, og de etterforsker brannen bredt. Totalt er det over 30 personer som jobber med etterforskningen.

I en pressemelding opplyser politiet at de to som ble funnet omkommet i brannen, at begge var bosatt i Gjøvik og at de to var bekjente. Før helgen gjorde politiet undersøkelser på adresser i Gjøvik.

Politiet har fått inn over hundre tips i saken og vil videre utover i uken bruke mye ressurser på å gå gjennom videoovervåking.

Etterforskningen etter brannen fortsetter med full stryke, og Innlandet har fremdeles bistand fra Kripos.

