To personer siktet for uaktsom omgang med ild etter dødsbrann i Laksevåg

To personer er siktet etter dødsbrannen i Laksevåg mandag ettermiddag. De to var i leiligheten som brant, men ble reddet ut i live.

12. okt. 2020 21:50 Sist oppdatert nå nettopp

En person mistet livet i brannen, som politiet fikk melding om like etter klokken 13 mandag. To andre ble berget ut av leiligheten i live, og disse er nå siktet, melder Bergensavisen.

– Det kan synes som om de har vært i nærheten av arnestedet, og de har forklart seg på en måte som gjør at vi ønsker å innhente flere opplysninger, sier jourhavende politijurist Arne Fjellstad til BA.

De to er siktet for uaktsom omgang med ild, er pågrepet og sitter i politiarresten.

– Forhåpentligvis får vi raskt de avklaringene vi trenger, sier Fjellstad.

Kan bli løslatt mandag kveld

Etter eget ønske har ingen av de to fått oppnevnt forsvarer, melder Bergens Tidende.

– Vi håper de kan løslates allerede i kveld etter at vi har fått gjort nødvendige undersøkelser. I denne saken er det ødeleggelse av bevis som er relevant i den sammenhengen, sier Fjellstad til BT.

Han understreker at det ikke er noe i etterforskningen som tyder på at brannen er blitt påsatt med vilje.

Brann i trebygg

Nødetatene fikk melding om brannen i et trebygg like etter klokka 13 mandag ettermiddag. Ved 14.30-tiden meldte 110-sentralen Hordaland at brannen var slukket.

– Det har vært tre personer til stede i den aktuelle leiligheten. To har vi fått ut, og det er funnet en død person inne i leiligheten, sa innsatsleder Ole Marius Røttingen til Bergensavisen.

I en pressemelding opplyser politiet at personen ikke er identifisert og at pårørende ikke er varslet.

Totalt fem personer ble hentet ut av det brennende huset av røykdykkere.

