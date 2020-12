Hvilket karantenehotell skal kjæresten bo på? Svarene har skapt full forvirring.

Regjeringen sier én ting: Nei, man plikter ikke å bo på karantenehotellet på Gardermoen. Politiets praksis har imidlertid vært en annen.

Ordningen med karantenehotell har møtt mye kritikk. Regelverket for hvor karanteneoppholdet skal gjennomføres skaper nå forvirring. Foto: Olav Olsen

7. des. 2020

Utlendinger som kommer til Norge for å besøke kjæresten, er blitt sendt til karantenehotell på Gardermoen selv om de har billett videre til annen by i Norge.

Praksisen er i strid med regjeringens retningslinjer, hevder berørte.

Til uken lander en asiatisk kvinne på Gardermoen. Hun er forlovet med en nordmann på Nordvestlandet, og de skal gifte seg i Norge.

Det er ingen tvil om at kvinnen må tilbringe de ti første dagene på karantenehotell, til en pris av 500 kroner pr. døgn. Den regelen står fast. Men det er uklart for henne om hun må ta karanteneoppholdet allerede på Gardermoen eller om hun kan reise videre med fly til karantenehotellet i byen der kjæresten bor.

Forvirringen og ergrelsen er stor blant medlemmer av Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19».

De opplever at politiet sier én ting, mens Justisdepartementet og kommuneoverlegene har sagt noe annet. Aftenposten har fått innsyn i flere e-post-utvekslinger som kan gi et forvirrende inntrykk.

Sprikende beskjeder

«Gjeldende prosedyre er at dersom man lander på Oslo lufthavn må man i karantene ved karantenehotell tilknyttet Oslo lufthavn». Det heter det i en e-post fra grensekontrollseksjonen ved Øst politidistrikt 4. desember.

Men budskapet var tilsynelatende et annet i et rundskriv som gikk fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) til fylkesmennene 24. november. Justisdepartementet hadde gjennomført en vurdering. Og kommet til at den reisende kunne velge karantenehotell selv.

«Justisdepartementet orienterer om at det ikke er plikt til opphold på karantenehotellet på ankomststedet for reisende som plikter å bo på karantenehotell», het det i rundskrivet.

«Dersom den reisende ønsker å gjennomføre karantenen på et karantenehotell i en annen kommune skal det være anledning til dette, dersom det er etablert karantenehotell i kommunen og det er kapasitet på det aktuelle karantenehotellet», står det videre.

Offentlige transportmidler skal i utgangspunktet ikke benyttes av folk som er i karantene. Men i retningslinjene som er lagt ut på regjeringen.no, gjøres et unntak for selve turen til karantenestedet.

Regjeringen sier man ikke plikter å bo på karantenehotellet på ankomststedet. Likevel har politiet sendt transittpassasjerer til karantenehotell Gardermoen, selv om de har fått bekreftet plass på karantenehotell et annet sted. Foto: Olav Olsen

Flere kommuneleger, inklusive kommunelegen i Ullensaker der Gardermoen ligger, har tolket regelverket slik at det må gå an for transittpassasjerer fra utlandet å fly videre til endelig bestemmelsessted i Norge.

Politiet har imidlertid ansett sin oppgave å være begrenset til grensekontroll. Det sier Ragnhild Aass, leder av grensekontrollseksjonen i Øst politidistrikt.

– Vår oppgave har vært å vurdere innreisevilkårene. Så langt har vi oppfattet at vår rolle stopper der, og henvist videre til kommunen alt som har med karanteneopphold å gjøre, sier hun.

Sendt rett til karanteneopphold på Gardermoen

Spørsmålet ble satt på spissen da en kvinne fra New York for noen dager siden landet på Gardermoen på vei til kjæresten i Nord-Norge. Hun hadde bare en time på seg til å rekke flyet videre, men i stedet ble hun geleidet av sikkerhetsvakter til koffertbåndet og tatt med videre til karanteneopphold på Runway Hotel.

Ved ankomst til hotellet sa kvinnen bestemt nei til innsjekking og insisterte i stedet på å få snakke med representanten for Ullensaker kommune på hotellet. Her fikk hun medhold: Kommunens representant gjorde det klart at hun ikke kunne tvinges til å ta karantenen her. Turen gikk tilbake til flyplassen med drosje, og SAS fikk plass til henne på senere fly til Nord-Norge der hun gikk i karantene.

Christine Romarheim skulle få besøk av kjæresten Brian Mubiana fra Zambia. Nå bor begge på karantenehotell på Gardermoen. Foto: Privat

En lignende opplevelse hadde Christine Romarheim fra Haugesund. Hun skulle få besøk av kjæresten Brian Mubiana fra Zambia. Søndag landet Mubiana på Gardermoen.

For å være føre var, hadde paret fått bekreftet at det var plass til Mubiana på et karantenehotell i Stavanger. Han hadde dokumentene klare ved ankomst, men fikk aldri anledning til å vise dem til grensepolitiet.

– I stedet fikk han beskjed om at det var strenge regler i Norge, og at han måtte rett på karantenehotell, sier Romarheim.

Ettersom kjæresten hadde mistet bagasjen på veien, måtte Romarheim reise fra Haugesund til Ullensaker for å overlevere klær og ting til ham. Hun bor nå på midlertidig på karantenehotellet, adskilt fra partneren og i en seksjon for dem som ikke er i karantene.

Jobber med løsninger

Motstridende beskjeder fra politiet og regjeringen har skapt stor frustrasjon hos de berørte. Nå skal imidlertid politiet ha fått klar beskjed om hva som skal være praksis for transittpassasjerer:

– Det er blitt tydelig informert om at personer som kan bekrefte at de har plass på karantenehotell i den kommunen de skal oppholde seg, skal få reise videre dit fra Gardermoen.

Det skriver Andreas Skjøld-Lorange, kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, i en e-post til Aftenposten.

– Departementet tar kontakt med de relevante etatene mandag for å forsikre seg om at de myndighetene som møter reisende er klar over dette, sier han.

Politiet jobber på sin side med å rette opp i utslag som ikke har vært hensiktsmessige.

– Det har vært komplisert å gjennomføre i praksis de endringene som kommer fortløpende. Vi forstår at det har vært uheldig, men vi jobber med løsninger nå. Det skal bli bedre fremover, sier Ragnhild Aass i Øst politidistrikt.