Dommen i Bertheussen-saken kommer 15. januar

Laila Anita Bertheussen (55) får sin dom 15. januar. Påstanden er to års fengsel. Forsvaret vil ha full frifinnelse for Tor Mikkel Waras samboer.

Etter å ha administrert saken siden 8. september, kunne tingrettsdommer Yngvild Thue 23. oktober sette sluttstrek for hovedforhandlingen i Oslo tingrett. Dommen er ventet å falle 15. januar. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB-Dag Kjørholt & Peter Tálos

Det var tidligere kjent at domsavsigelsen var utsatt til etter jul, og mandag melder Dagbladet at datoen er satt til fredag 15. januar.

– Jeg skjønner at dette er en vanskelig sak for retten å vurdere, og at utfallet er usikkert. Da bør retten ta den nødvendige tiden, skriver Bertheusssens advokat, John Christian Elden, i en SMS til NTB.

I løpet av over 20 dager i sal 250 beskrev rettens aktører selv saken som både ekstraordinær og svært spesiell. Partene sto steilt mot hverandre under hele saksgangen.

Angrep på demokratiet

Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), mot daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og mot stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Paragraf 115 i straffeloven skal beskytte virksomheten til statsorganene som regjeringen, Stortinget og Riksretten. Den har en strafferamme på ti år. Med de andre punktene i tiltalen er den øvre strafferammen i saken på 16 års fengsel, men det har aldri vært snakket om en påstand i nærheten av dette.

Da aktor Frederik Ranke la ned påtalemyndighetens påstand 22. oktober i fjor, lød den på to års ubetinget fengsel.

Nye brev

Både under hovedforhandlingen og etter at den ble avsluttet har det dukket opp ytterligere to brev som knyttes til saken.

15. oktober fikk Politiets sikkerhetstjeneste (PST) oversendt et brev i saken, likt de fem tidligere som politiet mener inneholder opplysninger bare en gjerningsperson kan vite.

Brevet ble oversendt påtalemyndigheten fra NRK. Det er lagt til som en del av grunnlaget i saken.

Persille

Rundt en måned senere ble det kjent at Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som er fornærmede i rettssaken, har mottatt et nytt brev. Ifølge NRK inneholdt brevet persille.

I retten sa Tybring-Gjedde om det første brevet hun og ektemannen mottok at hun ble opprørt, sint og redd, men reagerte på at Bertheussen ikke lot til å være nevneverdig påvirket.

– Jeg er ikke noe persilleblad som Tybring-Gjedde, sa Bertheussen da hun forklarte seg i retten.

Hun har hele tiden nektet for å ha noe å gjøre med trusselbrevene.

