Uken startet med mange koronanyheter. Her får du oversikten.

Mandag godkjente EU den første koronavaksinen. Men det nye koronaviruset oppdaget i Storbritannia skaper ny frykt og fører til stengte grenser.

Storbritannia startet vaksineringen allerede 8. desember. Margaret Keenan (90) var den første som ble vaksinert. Norge starter i romjulen. Foto: Jacob King, NTB/ Reuters.

13 minutter siden

EUs legemiddeltilsyn (EMA) godkjente mandag koronavaksinen fra Pfizer og Biontech. Noen timer senere ble den formelt godkjent av EU- kommisjonen. Massevaksineringen kan starte.

Helsedepartementet skriver i en pressemelding at den første vaksineleveransen trolig kommer til Norge 26. desember.

Pfizer og Biontechs vaksine er en av flere vaksiner Norge kan få gjennom EU-systemet. Fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til NTB at det kan tenkes at Norge begynner med én vaksine og fortsetter med en annen.

Lastebilene står klare for å frakte ut vaksiner til EU-land fra Pfizers produksjonsanlegg i Puurs i Belgia. Foto: Valentin Bianchi / AP

– Det er en del ting vi ikke vet ennå, for eksempel hvor lenge beskyttelsen av disse vaksinene varer. Kanskje kan det være slik at beskyttelsen av den første vaksinen blir redusert, og da kan det bli aktuelt å bruke en annen vaksine, men dette vet vi ikke. Det er noe av det vi må finne ut av etter hvert som vi tar vaksinen i bruk og får mer erfaring, sier Madsen.

1,7 millioner døde

Selv om vaksineringen nå kan gå i gang, vil det ta en stund før mange nok blir vaksinert til at smittespredningen går ned. Samtidig er mange land nå svært hardt rammet av en massiv smittebølge.

Nærmere 1,7 millioner mennesker har nå dødd av koronaviruset, og antallet bekreftet smittede på verdensbasis er 77 millioner.

Et koronaoffer gravlegges i St. Petersburg i Russland 15. desember. Den siste uken har antallet daglige registrerte koronadødsfall på verdensbasis nærmet seg 14.000 enkelte dager. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Den siste uken har det blitt satt flere dystre rekorder i pandemien. Bare 15. desember ble det meldt om nesten 14.000 nye dødsfall, viser tall fra Johns Hopkins-universitetet.

Les de siste nyhetene i Aftenpostens direktestudio om koronaviruset.

FHI: De fleste syke er under 70

I en ny risikovurdering advarer Folkehelseinstituttet (FHI) dem som tror at bare de eldste kan bli alvorlig syke av koronaen

– Vi har merket at en del av befolkningen tror at det bare er de eldste som kan få alvorlig sykdom. I risikovurderingen peker vi derfor på at 70 prosent av dem som legges inn i sykehus, og 66 prosent av dem som trenger intensivbehandling, er under 70 år, sier avdelingsdirektør Line Vold i en pressemelding.

Les også FHI: Vi må regne med å leve med epidemien i mange måneder til

FHI antar at den nye virusvarianten som er oppdaget i England, neppe kan utryddes i Storbritannia. Det betyr at den sannsynligvis etter hvert vil spres i Europa og etter hvert komme til Norge, hvis den ikke allerede er her.

Line Vold i Folkehelseinstituttet regner med at nordmenn må leve i en tilværelse preget av epidemien i mange flere måneder. Foto: Olav Olsen

FHI peker på at det vil være en vedvarende fare for at pandemien kommer ut av kontroll i første halvdel av 2021. Norge må regne med å leve med epidemien i mange måneder til.

Nye smitteapp for sporing

Mandag ble Norges nye smitteapp lansert. Selv om en vaksine er på vei, mener Folkehelseinstituttet (FHI) at en appen vil kunne være viktig for å stanse spredningen av smitte. Det vil ta tid før alle er vaksinert og viruset ufarliggjort.

Appen skal gjøre smittesporingen lettere.

Tidligere i år ble FHIs app trukket tilbake, særlig fordi personvernet ikke var godt nok tatt vare på. Med den nye appen blir personopplysningene værende på telefonen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie viser frem den nye appen. Foto: Borgen, Ørn

Den nye danskutviklede mobilappen benytter ikke GPS-data og den laster ikke opp personopplysninger til en sentral server. Den vil kun bli brukt til smittesporing, ikke analyse eller forskning.

Opplysninger brukerne selv legger inn om koronasmitte blir bare delt når brukeren selv ønsker det. På samme måte vil brukeren bli varslet dersom en annen legger inn opplysninger om smitte og de har vært i nærheten av hverandre. Jo flere som laster den ned, desto større blir nytten av appen.

Datatilsynet er fornøyd med personvernet i den nye appen.

Frykter britisk smitte – stanser flyvninger

En rekke land setter i verk tiltak for å verne seg mot den nye varianten av koronaviruset som er oppdaget i Storbritannia. Den er 70 prosent mer smittsomt enn det opprinnelige viruset.

Men de som er smittet blir ikke sykere, og ekspertene regner med at vaksinen virker også mot det nye viruset.

Det er tomt på veiene til fergene som går mellom Nederland og England. Bildet er tatt i Hook i Nederland mandag. Foto: PETER DEJONG / AP

Den nye varianten av viruset fører til en rekke tiltak i mange europeiske land. Alle prøver å redusere kontakten med britene.

Mandag formiddag stoppet Norge alle direkte flyvninger til Storbritannia med umiddelbar virkning. I første omgang gjelder dette i to døgn, det vil si til lille julaften. Dette skjedde etter at en rekke andre europeiske land har gjort det samme. Fergetrafikken over den engelske kanal er også stanset.

Les også Flere nordmenn må feire jul i Storbritannia i år: – Uetisk å reise hjem nå

To fly fra London skulle ha landet på Gardermoen mandag ettermiddag, mens to fly fra Aberdeen var ventet til Bergen og Stavanger. Disse flyvningene ble innstilt. Mange som vil til Norge i julen blir dermed sittende fast i Storbritannia

Alle må registrere seg når de kommer til Norge

Fra mandag må alle som reiser inn i Norge registrere seg. Registreringen omfatter blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver.

Kravet gjelder både norske og utenlandske statsborgere. Ordningen er papirbasert, i påvente av en digital løsning.

Kan bli aktuelt med obligatorisk test

Snart kan myndighetene stamme ytterligere til. Det kan skje ved at alle på vei inn i Norge må teste seg ved grensen. Opposisjonen på Stortinget har gått inn for dette.

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere advart mot dette, men han er nå på glid.

Foreløpig har det vært frivillig å ta en koronatest ved ankomst til Norge. Det kan bli endret. Bildet er tatt på Oslo lufthavn tidligere i år. Foto: Fredrik Hagen

– Vi har ingen prestisje knyttet til dette, sa Høie til NTB mandag. Hans tidligere skepsis har bunnet i at en negativ test ved grensen kan gi en falsk trygghet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog varslet mandag at Helsedirektoratet skal se på muligheten for å innføre et system med obligatorisk testing ved innreise ved hjelp av de nye hurtigtestene.

Den 20 år gamle Øresundbroen er en livsnerve mellom København og Malmö, og knytter de to byene sammen til et storbyområde. Nå er grensen til Sverige stengt for dansker. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Sverige stenger Danmark ute

Sverige besluttet mandag ettermiddag å stenge grensen mot Danmark fra midnatt natt til tirsdag. Det nye britiske koronaviruset er oppdaget i Danmark, og svenskene prøver å holde det ute fra et land som allerede er det som er hardest rammet av koronaviruset i Norden. Nær 8000 svensker har så langt dødd av viruset. Norge, som har halvparten så mange innbyggere, har registrert rett over 400 dødsfall.

Den svenske innenriksminister Mikael Damberg viser også til at det generelt sett er er høy smittespredning i Danmark. Der har over 1000 mennesker dødd av viruset så langt.