– Her er det mye hjerterom, men lite husrom

GJERDRUM / OSLO (Aftenposten): Beboere i Gjerdrum er lamslått av skredtragedien. Alle kjenner noen som er savnet. Men leirskredet har også revet over livsnerven i lokalsamfunnet. Mange frykter år med ødelagt infrastruktur.

Beboerne på Brådalsfjellet har et uhyggelig utsyn til skredtragedien i bygda. Jon Søbakk og familien flyttet til Gjerdrum i 2008, men følte raskt tilhørighet til bygda. Han tror Gjerdrum vil reise seg etter tragedien. Foto: Jan Tomas Espedal

Thomas Olsen Journalist

Ingrid Åbergsjord

Nå nettopp

Beboerne i de nye eneboligene på Brådalsfjellet blir minnet om tragedien hver gang de kikker ut vinduet, der de fleste har utsikt ned mot Ask sentrum og den enorme revnen i etter leirskredet.

Noen har huset slektninger som er evakuert, de har samlet inn klær, mobilladere og andre ting som de evakuerte trenger.

Jon Søbakk og kona laget middag som de leverte til naboer som har huset fullt av evakuerte. Han kikker ned på helikoptrene som leter etter tegn på liv i ruinene av Nystulia.

De er selv innflyttere i Gjerdrum, men føler seg som en del av bygdefolket. Nyttårsaften jobbet kona Marianne Sandal Søbakk på kommunens pårørendetelefon, mens Jon var hjemme med parets tre barn.

– Mange her har flyttet hit direkte fra Oslo eller Fjellhammer. Vi ønsker at barna skal vokse opp her, fordi det er en fredelig plett. Da vi bodde på Skedsmokorset og jaktet på en større bolig, ble vi tidlig anbefalt Gjerdrum. Det var lite og oversiktlig. Samtidig er det nærmere enn du tror, som er kommunens slagord.

Raset som tok med seg ti bygninger med totalt 31 boenheter har skapt en dyp flenge i byggefeltet. Foto: Jan Tomas Espedal

Inkluderende miljø

I en bygd der halvparten er innflyttere, er Søbakk full av lovord om hvordan lokalbefolkningen har inkludert tilflyttere.

– Her ble vi tatt imot med åpne armer. Alt sto klart fra både barnehager og skoler. Her har man kjempegod kollektivtransport. Vi har det vi trenger. Unnskyld. Vi hadde det vi trengte, sier Søbakk.

For leirskredet, som har ødelagt hus og trolig begravet flere beboere, har også ødelagt vann- og avløp. Og sentrale kommuneinstitusjoner ligger i evakueringsområdet.

– Masse infrastruktur, interkommunale tjenester som vann og kloakk er revet over. Det er rasjoneringer, barneskolen er evakuert sammen med gamlehjem og helsestasjon. Alt er låst nå, sier Søbakk.

Uklart når barneskolen kan åpnes

En av institusjonene som er rammet av raset, er Gjerdrum barneskole, som ligger cirka 800 meter fra skredstedet. Den befinner seg nå i rød sone. Det betyr at ingen får bruke bygget akkurat nå. Det er foreløpig uklart når skolens 331 elever og 49 ansatte eventuelt kan komme tilbake.

Første skoledag etter nyttår skulle egentlig vært tirsdag 5. januar.

Med 1000 evakuerte innbyggere har bygda fått et akutt boligproblem.

– Vi har allerede begynt å få tekstmeldinger fra folk som er på jakt etter et sted å leie for kortere eller lang sikt. En sjettedel av bygda er evakuert. Det kan godt hende at mange av dem vil ha kvaler med å flytte tilbake. Det vil bli et kjempeproblem. Her er det mye hjerterom, men lite husrom, sier Jon Søbakk.

Minst 31 boliger ble tatt av raset, og langt flere kan være ubeboelige i lang tid etter katastrofen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Populær pendlerkommune

Frem til 70-tallet var Gjerdrum en liten jordrbukskomune med ca. 2000 innbyggere.

– Da hovedflyplassen på Gardermoen åpnet i 1998, eksploderte innbyggertallet, sier historiker Håvard Kongsrud til Aftenposten. Han er ansatt som bygdebokforfatter i Gjerdrum.

Gjerdrum ligger to mil sør for Gardermoen, og i dag bor det nærmere 7000 i kommunen. Kongsrud beskriver Gjerdrum som en populær pendlerkommune, med en befolkning som har høyere utdanning enn gjennomsnittet i norske kommuner.

– Kommunen ligger sentralt plassert. Veiforbindelsen til Oslo har stadig blitt bedre, og nå er det kort reisetid til Oslo, sier Kongsrud.

Han sier at vern av matjord tradisjonelt har stått sterkt i kommunen. Først de senere årene har Ask sentrum vokst.

– Gjerdrum har vært tilbakeholdne med å bygge på dyrket mark. Man kom relativt sent i gang med det sammenlignet med andre kommuner i området, sier han.

Jon Søbakk og familien flyttet til Gjerdrum i 2008. Foto: Jan Tomas Espedal

– Sterk dugnadstradisjon

Bygdebokforfatteren sier at fordi kommunen tradisjonelt har vært liten, er mye bygget på dugnad.

– Kulturhuset på Ask, der det nå er operasjonssentral, er bygget på dugnad. Også idrettsanlegget er bygget på dugnad. Det er en sterk tradisjon for dugnadsarbeid, konkluderer Kongsrud.

Dugnadsånden og samholdet var også det avgjørende for at Jon Søbakk og familien valgte å bli boende i Gjerdrum. De flyttet for et par år siden inn i en nybygget enebolig på Brådalsfjellet. Nabolaget oppe på høyden står på fjellgrunn.

– Vi går rundt med en vond klump i magen fordi vi vet at det fortsatt er ti personer som er savnet. Det blir en prøvelse, men Gjerdrum vil klare seg fordi vi er som vi er, sier Søbakk.

– Hva er spesielt med Gjerdrum?

– Det er en eksepsjonell dugnadsånd her. Det gjorde at vi valgte å flytte hit i 2008. Her står pensjonister langs veien med gule flagg for å slippe skolebarn trygt over veien hver morgen. Nå opplever alle en enorm omsorg. Vi må være flinke til å ta imot det.

Han er sikker på at Gjerdrum vil reise seg igjen etter tragedien.

– Så lenge vi får litt hjelp til å holde oss oppreist den nærmeste tiden nå, så skal vi klare dette selv, med det samholdet som er i bygda. Dugnadsbygda Gjerdrum vil komme på beina igjen, sier Søbakk.

Ordfører Anders Østensen (Ap) er sterkt preget av katastrofen. Bildet ble tatt onsdag kveld, samme dag som skredet fant sted. Foto: Jan Tomas Espedal

Mye infrastruktur ødelagt

Utenfor det dugnadsreiste kulturhuset i den delen av Ask som ikke er sperret av, møter Aftenposten ordfører Anders Østensen (Ap).

Nyttårsaften har han møtt pårørende og evakuerte, samtidig som han har ledet kommunens krisestab.

Hittil har det meste dreid seg om redningsaksjonen og evakueringen i bygda. Men den erfarne Ap-ordføreren har også begynt å tenke på alle utfordringene kommunen står overfor i kjølvannet av skredtragedien.

– Vi står foran en formidabel oppgave i tiden som kommer. Kommunehuset kan ikke brukes. Også en skole, et sykehjem og en barnehage befinner seg i såkalt rød sone og kan ikke brukes. Vann og avløp er borte i deler av området, sier Østensen.

– Hvordan ser du for deg fremtiden?

– Vi må ta det viktigste først. Nå er det en akutte fase, der det viktigste er å lete. Og så må vi steg for steg sørge for å bli et samfunn som kommer opp og står igjen, sier ordføreren, som blant innbyggerne bare kalles «Anders».