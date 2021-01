Politiet frigir navn på de fem omkomne i hyttebrannen i Andøy

De fire barna som omkom i brannen i Andøy var mellom 10 og 15 år.

NTB

18. jan. 2021 11:32 Sist oppdatert 7 minutter siden

forrige









fullskjerm neste Hedda Madell Bang Winther (10 år) 1 av 4 Foto: Privat

Det var Luise Marie Bang (40), Henning Christian Bang Johansen (15), Mogens Pareli Krogh Hovde (15), Gustav Rane Krogh Hovde (12) og Hedda Madell Bang Winther (10) som døde i hyttebrannen på Risøyhamn i Andøy kommune i Vesterålen natt til lørdag, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding.

De skriver at navnene frigis i samråd med de pårørende.

Ikke formelt identifisert

Totalt seks personer, to voksne og fire barn, var i den avsidesliggende hytta i Kobbedalen på Andøya da det brant natt til lørdag.

En mann klarte å komme seg ut av den brennende hytta og måtte løpe rundt 4 kilometer lettkledd og barbeint før han kom til huset til et eldre ektepar i bygda Bjørnskinn der han varslet om brannen.

– Mannen som berget seg ut, er far til to av barna, mens kvinnen som omkom, er mor til de to andre barna, sier politiinspektør Per Erik Kalland Hagen til NTB.

Han leder politiet i Lofoten og Vesterålen.

De omkomne er foreløpig ikke formelt identifisert, og skal nå obduseres. ID-gruppen til Kripos er involvert i identifiseringsarbeidet.

– Det er ingenting som tilsier at dette er noe annet enn det vi har lagt til grunn. Derfor har vi i samråd med de pårørende valgt å gå ut med navnene, sier Hagen.

Den overlevende mannen er avhørt

Politiet fikk melding om brannen like over klokken 4.30 natt til lørdag. Da nødetatene kom til stedet like over klokken 5, var hytta allerede helt nedbrent.

Mannen ble fraktet til sykehus etter at han varslet om brannen, men ble skrevet ut senere samme dag. Han er avhørt av politiet, men Hagen ønsker ikke å gå inn på hva mannen har forklart.

– Det er naturlig at man er enormt preget av en sånn hendelse, sier han.

Forsøker å finne årsaken

Politiet vet foreløpig ikke nøyaktig når brannen startet, og dette er nå noe etterforskningen skal klarlegge. Kripos jobber fremdeles på åstedet for å finne årsaken til brannen.

Hagen er likevel klar på at politiet ikke tror det har skjedd noe kriminelt.

– Det er ingen mistanke om at dette er noe annet enn en tragisk ulykke, sier han.