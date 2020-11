Person knivstukket på Frogner - politiet jakter flere gjerningspersoner

En mann i 20-årene er knivstukket ved Nobels gate på Frogner i Oslo. Politiet søker etter flere gjerningspersoner.

Politiet leter etter gjerningspersoner etter at en person ble ranet og stukket med kniv på Frogner i Oslo fredag kveld. Foto: Vidar Ruud/NTB

13. nov. 2020 19:12 Sist oppdatert nå nettopp

Krimvaktleder Mona Nordy i Oslo opplyser at et er en mann i 20-årene som er knivstukket. Hun beskriver skadesituasjonen som alvorlig, men stabil. Mannen er stukket i ryggen, med ett stikk.

Mannen var ved bevissthet da han ble fraktet til sykehus, og har vært i stand til å avgi forklaring.

Politiet har lett i et stort område med mange patruljer. De jobber også med å sikre videoer. Ved 20.50-tiden er ingen pågrepet i saken.

Knivstukket i en barnehage

Til Aftenposten sier politiet at knivstikkingen ikke skjedde på åpen gate, men inne på området til en barnehage på Frogner.

Politiet sier det er for tidlig å konkludere med om mannen i 20-årene befant seg der da han møtte gjerningsmennene, eller om han ble truet dit.

Politiet fikk melding om saken litt over klokken 18.30. Den gikk ut på at en person var stukket med en spiss gjenstand, muligens i forbindelse med et ran.

Politipatruljene har fått beskrivelser av gjerningsmenn, men disse ønsker Nordby foreløpig ikke å dele med media.

Ifølge NTB var offeret trolig tilfeldig. Ifølge politiets innsatsleder på åstedet, Tore Barstad, tror de forananledningen var et ransforsøk.

Tre til fire gjerningspersoner skal ha forsvunnet i retning Frognerparken.