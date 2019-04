Et halvt år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Her er de ubesvarte spørsmålene.

Etter seks måneder forsøker politiet fortsatt å tette hullene i etterforskningen. Mandag var kriminalteknikere tilbake i Sloraveien 4.

Nye undersøkelser – seks måneder etter bortføringen

Det at politiet fortsatt, et halvt år etter den antatte bortføringen, gjennomfører undersøkelser i og rundt boligen, er et resultat av et valg som ble gjort 31. oktober i fjor. Da valgte politiet å legge lokk på etterforskningen i ti uker, frem til offentligheten fikk vite om saken 9. januar.

De neste to-tre dagene skal politiet blant annet gjennomføre undersøkelser ved eiendommen i Sloraveien, i Langvannet og Vesletjern – og i terrenget rundt.

Både eiendommen og Langvannet er tidligere blitt gjennomsøkt av politiet og dykkere, men ikke Vesletjern.

Privatetterforsker: – Har mistet verdifull tid

– Alle de grepene politiet varsler nå, burde ha skjedd ganske raskt etter en melding om at en kvinne var forsvunnet fra sitt hjem. I alle fall innen et par uker, sier privatetterforsker Tore Sandberg.

– Da politiet valgte å holde etterforskningen hemmelig i ti uker, mistet de dessverre mange verdifulle tekniske spor. Blant annet blir både vitnebeskrivelser og DNA-materiale mindre presist jo lengre tid som går, påpeker han.

1. Hvor er 69-åringen, og er hun fortsatt er i live?

Mangelen på livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen er familiens og politiets største bekymring. Lever hun? Hvor befinner hun seg, og har de antatte kidnapperne behandlet henne bra? Kan noe galt ha skjedd da bortføringen skjedde, eller står politiet overfor noe helt annet enn en kidnapping?

2. Hvem er mennene på overvåkingsvideoen?

Torsdag 10. januar gikk politiet ut med to overvåkingsvideoer som er tatt utenfor næringsbygget Futurum, arbeidsplassen til Tom Hagen. Begge videoene er fra 31. oktober, dagen da Hagen skal ha blitt bortført. De viser to personer som går utenfor næringsbygget. Den ene klokken 07.36, den andre 24 minutter senere.

De har begge status som vitner, men politiet vet ikke hvem de to er.

3. Hva fant politiet i Sloraveien 4?

I ti uker ble det gjennomført flere hundre timer med kriminaltekniske undersøkelser av hvitkledte politimenn i sivil som lot som at de var håndverkere.

Politiet har ikke ønsket å svare utdypende på hva som ble funnet inne i boligen. Var det tegn som tyder på at Anne-Elisabeth Hagen kjempet mot gjerningspersonen(e)? Ble det funnet andre personers DNA inne i boligen?

4. Hva sto i dokumentet?

Lite er kjent om dokumentet som ble funnet i boligen samme dag som kvinnen forsvant. Det ble fremsatt trusler og krav om løsepenger. Etterforskningsleder Brøske har sagt at brevet var lengre enn han ventet.

Løsepengekravet ble fremsatt i monero, og summen skal ifølge Aftenpostens opplysninger tilsvare 9 millioner euro eller 88 millioner kroner.

Det er gjennomført en rekke undersøkelser av brevet, blant annet analyser av en språkekspert.

5. Hvem snakket med Anne-Elisabeth Hagen?

Siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen var klokken 9.14 onsdag 31. oktober. Da snakket hun på telefonen med et familiemedlem.

Men hvem snakket hun med? Hvor lenge varte samtalen?

Dette er informasjon politiet og familiens bistandsadvokat kjenner til, men ikke ønsker at offentligheten skal vite svaret på.

6. Hvordan har kontakten vært med de antatte kidnapperne?

Siste kontakt var en gang mellom 16. januar og 11. februar. Den første kommunikasjonsplattformen ble omtalt som «krevende». Da kommuniserte de via en kryptovaluta. Senere har de gått over til en annen plattform.

Men hvor ofte har det faktisk vært kontakt med de antatte kidnapperne? Politiet har opplyst at det også har kommet meldinger fra åpenbart falske kidnappere som har forsøkt å utnytte familien.

7. Hvilke andre hypoteser jobber politiet etter?

Politiet har flere hypoteser i saken og har ved flere anledninger påpekt at de etterforsker saken bredt. Det vektlegges likevel at hovedhypotesen er at kvinnen er bortført fra sitt hjem mot sin vilje, og at motivet er økonomisk.

Men hva er de andre hypotesene?

Dette er spørsmål politiet ikke har ønsket å kommentere. De gangene Aftenposten har stilt politiet dette spørsmålet, har politiet sagt at de ikke kommenterer mer på enkelthypoteser.