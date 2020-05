I Norge har smittejegere brukt penn, papir og excel for å spore opp smittede. Til sammenligning har en rekke utviklingsland hatt bedre systemer for smittesporing enn Norge.

I land som Sri Lanka, Uganda, Palestina, Mosambik og en rekke utviklingsland har datasporing for lengst vært i bruk. Det har de klart ved hjelp av et dataverktøy som er utviklet ved Universitetet i Oslo og finansiert med norske bistandspenger.

Nå tester norske kommuner ut dataverktøyet. Det kan få store følger for hvordan smittejegere får stoppet nye virusutbrudd i Norge.

Slik skal smittejakten bli langt mer effektivt

Verktøyet District Health Information Software (DHIS2) skal brukes til å registrere og spore mistenkte og bekreftede smittetilfeller raskt, samt analysere og presentere dataene.

DHIS2 brukes allerede i 19 land i kampen mot koronaviruset og er utviklet ved med støtte fra Norad.

Den norske versjonen er nå tilpasset kommuner i regi av Kommunesektorens organisasjon (KS):

De smittede blir ført i et register slik at det blir enkelt for smittejegerne i kommunen å holde oversikt over smittetilfeller.

Data om symptomer og nærkontakter samles. Slik kan smittejegerne raskt og effektivt sørge for oppfølging. Hittil har dette skjedd med penn, papir og i beste fall excel-ark.

Smittejegerne får dessuten umiddelbart oversikt over smittekjedene og kan se mønstre og oppdage nye utbrudd.

Dataverktøyet vil gi kommunene livsviktig informasjon om hvilke tiltak som fungerer, og hvor og når man må sette inn tiltak i lokalsamfunnet.

Bedre smittesporing kan redde liv når eventuelt neste virusbølge kommer.

Fakta: Digital smittesporing Programvareplattformen DHIS2 og det globale nettverket HISP er utviklet med norske bistandspenger av Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Både WHO, Unicef, Folkehelseinstituttet og flere store bistandsorganisasjoner er med i samarbeidet. 19 land bruker DHIS2-plattformen mot koronaepidemien, blant annet Sri Lanka, Sør-Afrika, Uganda, Sierra Leone, Senegal og Rwanda. Systemet bruker åpne, standardiserte teknologiske løsninger som gjør det lettere å spore og begrense spredningen av viruset. KS tilbyr nå kommunene DHIS2 som en felles løsning for å overvåke koronaviruset. Norge blir dermed det første landet i Europa som tar i bruk verktøyet. Programvare og kildekoder er åpne og tilfredsstiller personvernkrav i EU og Norge.

Smittejegere manglet støtte

Aftenposten har tidligere omtalt hvordan smittejegerne i Norge har jobbet med penn, papir og excel-ark.

– Kommunene har stått uten god digital støtte til å drive smittesporingsarbeidet de har en plikt til å gjøre, sier avdelingsdirektør for strategisk IKT og digitalisering i KS, Asbjørn Finstad.

Derfor ønsker KS å se hva som kan gjøres i fellesskap, fremfor at 356 kommuner skal finne sin egen løsning. For kommunene er det for eksempel viktig å få raskt svar på prøvene. I dag skjer det manuelt. Det krever store ressurser.

– Når vi nå får et system for smittesporing, vil for eksempel positive prøvesvar snarlig kunne bli sendt elektronisk. Med den nye teststrategien til helsemyndighetene er det viktig at dette automatiseres mest mulig. Neste steg er å jobbe for at informasjonen kan utveksles elektronisk uavhengig av hvilket system kommunene bruker.

Dataverktøyet er knyttet til en felles kommunal dataplattform med et kjent grensesnitt. Dermed kan det tas i bruk raskt og enkelt.

De direkte kostnadene er anslått til én million kroner.

Dinuka Liyanawatte/ Reuters/ Scanpix

Slik stoppet de viruset

Sri Lanka var det første landet i verden som tok DHIS2-verktøyet i bruk i kampen mot koronaviruset.

Allerede 29. januar, to dager etter at det første smittetilfellet ble oppdaget i landet, hadde Sri Lanka et digitalt overvåkingssystem på plass ved alle flyplasser. Dermed kunne de følge opp alle tilreisende fra risikoland. Til tross for tusenvis av turister fra høyrisikoland som Kina, ble viruset stoppet raskt og til langt lavere kostnader enn i Norge.

Snart tre måneder etter at viruset kom, er Norge fortsatt et digitalt u-land sammenlignet med hva smittejegere i land som Uganda, Bangladesh, Rwanda, Laos og Sierra Leone har av tilgjengelige verktøy.

På Sri Lanka ble navn, kjønn, e-post, passnummer og telefon registrert og samlet et sted, samt informasjon om mulige kontakter. Det gjorde det enklere å følge opp mulige smittede, særlig i den kritiske inkubasjonstiden. Grunnen til at srilankerne var så raske, var at DHIS2-verktøyet allerede var i bruk for å overvåke andre smittsomme sykdommer.

Også Uganda har bedre smittesporingsverktøy enn Norge. Landet bruker verktøyet til å få oversikt over strømmen av lastebiler med livsnødvendige forsyninger som hver dag passerer 60 ulike grensepasseringer.

Lastebilsjåfører og passasjerer blir registrert digitalt, samt testet og screenet ved ankomst. Deretter kan helsemyndighetene varsle sjåførene og lokale myndigheter dersom koronatestene er positive.

Smittejegeren: Derfor er dette veldig viktig

– Dette er en fantastisk løsning og et svært nyttig verktøy for oss smittejegere, sier epidemiolog i Tromsø kommune, Jagrati Jani-Bølstad.

Tromsø var første ute med å ta i bruk det nye verktøyet, og er nå testpilotkommune sammen med Sel, Asker, Bergen, Fredrikstad og Åmot. I Sel måtte 1000 av 6000 innbyggere i karantene, noe som har gjort kommunen til en pådriver for å få bedre verktøy.

– Nå kan vi lage en database slik at vi følger alle som er i isolasjon eller karantene, i sanntid. Vi har et dashbord som straks gir oss statistikken vi trenger. Når vi følger et smitteutbrudd, kan vi straks se og visualisere hvordan dette sprer seg. Det hadde vi ikke før, sier Jani-Bølstad.

– Vi sparer tid, vi får en standardisert arbeidsflyt og kan lage arbeidslister over hva som må gjøres. Smittejegerne kan også se hvilke steder smittede har vært. Vi vil raskt kunne oppdage om det oppstår smitteklynger et sted.

Abubaker Lubowa, REUTERS/NTB scanpix

Norsk bistand hjelper

– Dette er åpen kildekode, fritt tilgjengelig for alle og helt gratis, sier professor Kristin Braa ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

– Vi er betalt av bistandspenger. Men da vi skjønte at smittejegerne jobbet i for eksempel bydeler i Oslo med penn og papir, forsto vi at det var et stort behov. Det er selvfølgelig veldig positivt at dette nå også kan hjelpe norske kommuner, sier Braa.

Kommunene vil umiddelbart få oversikt over om smitte kommer fra skoler, arbeidsplasser, fester eller større arrangementer. Smittevern-teamene vil i praksis kunne følge med i sanntid hva som skjer.

– Hva tenker du om at flere u-land har kommet lenger enn oss?

– Nå har vårt team brukt mye ressurser på få dette til i Norge. Det har gått på bekostning av de 69 utviklingslandene som allerede har tatt dette i bruk, eller er i ferd med å gjøre det. Derfor er det veldig positivt at KS og kommunene har tatt ansvaret for dette.