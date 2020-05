For første gang etter at koronapandemien rammet Norge, har medier fått lov til å slippe inn på et sykehus. Aftenposten var mandag, som første avis, inne på Lovisenberg Diakonale Sykehus, som til nå har behandlet over 90 pasienter med covid-19.

Kontrastene til bildene fra sykehus i Italia og Sverige er stor. I slutten av mars var over 20 pasienter innlagt på Lovisenberg samtidig. Etter det har kurvene bare pekt nedover, og beredskapsnivået er nedjustert til grønt.