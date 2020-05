22-åringen har sittet varetektsfengslet siden han 10. august i fjor skjøt sin stesøster på Eiksmarka i Bærum og deretter angrep Al-Noor-moskeen på Skui. Han har erkjent handlingene han er tiltalt for, men ikke straffskyld, og har påberopt seg nødrett.

Blant de rundt 30 som skal vitne i saken, som føres i Asker og Bærum tingrett i Sandvika fra 7. til 26. mai, er et tidligere medlem av den nynazistiske og høyreekstreme organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Han avgir sin forklaring via videolink.

I september 2017 skrev nettstedet Filter Nyheter at mannen var sentral i organiseringen og rekrutteringen av aktivister på Østlandet.

Søkte om DNM-medlemskap

Nettstedets redaktør Harald Klungtveit skriver i sin nye bok «Nynazister blant oss» at Manshaus en måned før angrepet var på kafé i Oslo med DNM-medlemmer.

Mindre enn to uker før angrepet skal han ha sendt epost til organisasjonen der han søkte om å bli tatt opp som medlem.

– Det er min klare oppfatning at møtet, både i hans øyne og for DNM, gikk som planlagt. Alt tyder på at de hadde gått god for Manshaus, og at han skulle bli medlem i ukene før angrepet, sier Klungtveit til Dagbladet.

Men 22-åringen ble aldri tatt opp som medlem, trolig på grunn av interne stridigheter i organisasjonen.

– Sånn som jeg forstår det, gikk rekrutteringen som planlagt. Men så ble Manshaus utålmodig da korrespondansen stoppet opp. Etter alle solemerker er det på grunn av splittelsen i DNM. Så organisasjonen kunne fort blitt en større del av terrorsaken, sier Klungtveit.

Manshaus' advokat Unni Fries sier til avisa at fremstillingen av forløpet i kontakten mellom Manshaus og DNM i all vesentlighet er korrekt.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Tilregnelighet

Tirsdag 19. mai skal de tre sakkyndige som har observert tiltalte, legge fram sin erklæring. Der konkluderer de med at han var tilregnelig da han utførte drapet og terrorhandlingen han er tiltalt for. Det betyr at han kan dømmes til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnet skyldig.

22-åringen samtykket i å underlegge seg en fullstendig psykiatrisk undersøkelse utført av overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Ann Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud. I løpet av undersøkelsen hadde de sakkyndige elleve samtaler med ham.

Heiko Junge / NTB scanpix

Rettssaken overføres på video fra retten på grunn av smittefare. Det betyr at rettens aktører vil være til stede, mens presse og publikum ikke får tilgang til rettssalen.

NTB har fått rettens tillatelse til å gjøre opptak av innledningsforedrag, prosedyrer og domsavsigelse. Det tas forbehold om at dørene kan bli lukket under deler av de to førstnevnte delene av saksgangen.

Blant vitnene er tiltaltes far, stemor, tante, brødre og venner samt flere av de involverte fra moskeen. Under deres forklaring vil det bli brukt tolk.

Tingrettsdommer Annika Lindström skal administrere saken mot Manshaus, som forsvares av advokatene Unni Fries og Audun Beckstrøm. I tiltalen, som er tatt ut av aktor, statsadvokat Johan Øverberg, tas det forbehold om å legge ned påstand om forvaring.