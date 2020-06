SISTE NYTT: Eirik Jensen ble pågrepet av Spesialenheten inne i rettssalen i den første pausen.

Saken oppdateres.

I første pause, klokken 10, ble Eirik Jensen pågrepet i salen. Han rakk bare å gi en klem til sin dsamboer Ragna Lise Vikre før han ble ført ned i kjelleren av tjenestemenn fra Spesialenheten.

– Han har fått sin endelige dom på 21 års fengsel, og da mener vi det er riktig å pågripe ham. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling så snart det er mulig, sier nestleder Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten.

I morges, før dørene åpnet, snakket Aftenposten med Jensen på gaten utenfor Oslo tinghus. Da sa han dette:

– Denne gangen mener jeg at retten har fått med seg at det ikke er tidsmessig sammenheng mellom det etterforskningen konkluderer med og Gjermund Cappelens forklaringer, sa Jensen til Aftenposten minutter før dørene åpnet fredag.

Han og samboer Ragna Lise Vikre var tidlig ute, og måtte stå foran Tinghuset og vente på at dørene åpnet kl. 08.

– Det er ikke sammenheng mellom tidspunkter for hasjinnførselene til Norge og mine kontakter med Cappelen. Det har jeg påvist. Det kom dessuten frem at det ikke er bevist at badet er betalt av Cappelen, slik de påstår, sa han også.

Få minutter senere leste dommeren opp konklusjonen: 21 års fengsel.

Hans medtiltalte Gjermund Cappelen dømmes til 13 års fengsel. Det er to år mindre enn i tingretten, og ett år mindre enn aktor la ned påstand om i ankesaken.

Fakta: Dette er saken Gjermund Cappelen ble pågrepet 20. desember 2013. Han opplyste at han hadde samarbeidet med en politimann. Eirik Jensen ble pågrepet 24. februar 2014. Han er tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj sammen med Gjermund Cappelen i perioden fra 2004 til november 2013. Gjermund Cappelen har erkjent alt og har vært Spesialenhetens viktigste kort i saken mot Jensen. Jensen ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett i september 2017. Cappelen ble dømt til 15 års fengsel. Begge anket. Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket over straffeutmålingen. 28. februar 2019 avsa juryen i Borgarting lagmannsrett sin kjennelse, der den fant Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Fagdommerne satte kjennelsen til side. Ankesaken måtte derfor behandles på nytt, uten jury. Ny ankesak begynte i Borgarting lagmannsrett 6. november 2019. Dommen falt 19. juni 2020.

83 sider lang dom

Rettens aktører tok plass i sal 250 i god tid. Aktoratet på to stolrader på de fem dommernes høyre side og de tiltalte med forsvarerne på venstre. Eirik Jensen sitter på bakre rad, nærmest dommerbordet, mens Gjermund Cappelen sitter nederst på den samme stolraden.

Dommen er 83 sider lang, det vil ta flere timer å lese opp hele dommen.

Alle sto oppreist da lagdommer Halvard Leirvik avsa domsslutningen. En enstemmig rett slo fast at Eirik Jensen var skyldig. Straffen er satt til lovens strengeste - 21 års fengsel. I tillegg må han tåle inndragning av 1,4 millioner kroner.

Enige om skyld, uenige om straff

Jensen bøyde seg frem og støttet seg meg begge hender i bordplaten foran seg og så ned. Han fyller 63 år om noen uker. Etter å ha sonet to tredjedeler av straffen, og etter fratrekk av 111 dager i varetekt, kan han håpe på prøveløslatelse når han er blitt 76 år gammel.

Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel. Han har sittet i varetekt siden pågripelsen i desember 2013, og kan dermed håpe på prøveløslatelse i 2022.

Meddomsretten består av fem personer, der to av dommerne er lagdommere og de tre andre er legdommere. Altså to fagdommere og de tre andre ikke er dommere til daglig.

Retten var enstemmig i avgjørelsen av skyldspørsmålet, men delte seg under straffeutmålingen. Flertallet mente at straffen for Jensen skulle være 21 år, mens et mindretall ville det skulle være 20 år.

Retten delte seg også under utmålingen av Cappelens straff. Mens flertallet sa 13 år, sa et mindretall 14 år og et annet mindretall at straffen burde være 12 år.

Fikk holde på i årevis

Kort før pågripelsen av Cappelen drev politiet skjult etteforskning av ham. De gjorde to store beslag av hasj.

Lagmannsretten slår fast at Cappelen var en svært profesjonell hasjimportør og hadde et overforbruk i millionklassen. Overforbruket for 2013 skal ha vært over 5 millioner kroner. Han kjørte rundt i de dyreste modellene av bilmerker som BMW og Mercedes.

Politiet hadde Cappelens adresse på ruten under opplæringen av nye spanere. Likevel fikk han holde på i flere år før han til slutt ble tatt.

Ønsker ekstern granskning av Oslo-politiet

Leder Lene Vågslid (Ap) i Stortingets justiskomité mener det trengs en ekstern gransking av Oslo politidistrikt med utgangspunkt i dommen mot Eirik Jensen.

– Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig. Jensen har misbrukt tilliten han er gitt av samfunnet, og det er svært bekymringsfullt at dette kunne skje. Tilliten til politiet er stort sett høy i Norge, og slik skal det fortsette å være, sier Vågslid til NTB.

Derfor ber hun om en ekstern gransking av Oslo politidistrikt med utgangspunkt i dommen og det som har kommet fram i rettssaken.