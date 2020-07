Da folk ga hverandre klem og kyss på kafeen, slo korona-kontrollørene til. Nå har stedet innført kysseforbud.

Gjestene på utestedene rundt Olaf Ryes plass som feiret 17. mai, ante ikke at de ble observert bak busker og trær. I parken sto smittevernkontrollør 989 og 978 på oppdrag fra Oslo kommune.

De er likte ikke det de så.

På utestedet Grünerhaven satt flere gjester tettere enn én meter. Noen mennesker klemte hverandre. Og enkelte gikk så langt at de kysset.

Dermed ble stedet innrapportert for «uforsvarlig drift» og «graverende» brudd på enmetersregelen.

«Kontrollørene observerte dertil opptil flere bord med gjester som klemte hverandre og ikke overholdt 1 meters avstand til hverandre ... tre gjester satt i samme sofagruppe og delte ett pledd», skrev kontrollørene i rapporten.

Flere utesteder reagerer nå på hvordan koronakontrollørene går frem når de håndhever smittevernreglene i Oslo.

Klemmeforbud på Grünerløkka?

– Det var min datter og kjæresten som klemte. Jeg ble ganske oppgitt. Skal vi gå rundt å kontrollere om folk er kjærester, spør daglig leder Sylvia Fartum ved Grünerhaven.

På utestedet brukes engangskluter på bordene, engangsmenyer, engangsartikler for salt, pepper og ketchup. Mange bord er fjernet, Antibac er lett tilgjengelig, og gjestene er pålagt å sitte med god avstand.

– Vi tar smittevern svært alvorlig. Men smittevernkontrollørene opptrer som dommer og bøddel på en gang. At folk gir hverandre en klem eller kysser, deler et pledd eller sitter under parasollen fordi det begynner å regne, kan ikke være et alvorlig brudd på smittevernloven, sier Fartum.

– Vi som driver utesteder, kan ikke gå rundt og kontrollere om folk som klemmer og sitter tett, er kjærester og familie. Derfor har vi nå hengt opp skilt til gjestene hvor det står at det ikke er lov å klemme eller kysse. Hilsen Oslo kommune.

Etter først å ha blitt truet med stengning, fikk Grünerhaven nytt brev denne uken fra Oslo kommune. Nå frikjennes stedet for regelbrudd og slipper å frykte stengning.

«Vi finner at fordi anbefalingen om å holde 1 meter avstand er nettopp kun en anbefaling og i stor grad opp til gjestene selv å følge, kan vi ikke konkludere med brudd på smittevernsreglene i dette tilfellet», skriver Oslo kommune.

Fakta: Koronastatus i Oslo I løpet av uke 26 ble det påvist 36 nye tilfeller etter 3470 tester i Oslo. Denne er en nedgang fra forrige uke, hvor det ble påvist 55 tilfeller. Over halvparten av de nye smittetilfellene siden 1. juni er i tre bydeler: Søndre Nordstrand (50), Alna (44) og Stovner (24). Siden 1. juni har folk i aldersgruppen 20 til 29 år hatt flest nye smittede i hovedstaden. Ett av tre nye smittetilfeller i Oslo var i alderen 20 til 29 år. Oslo har hatt 2875 smittede siden virusutbruddet, noe som tilsvarer 32,3 prosent av alle tilfeller i Norge. Kilde: FHIs ukesrapport, Oslo kommunes statusrapport.

Tomm Christiansen

Hvordan skal vi opptre ute på byen?

Gjenåpningen av utelivet i Oslo med skjenking til kl. 03 og tusenvis av mennesker i gatene, har skapt bekymring for at koronaviruset skal blusse opp igjen i Oslo.

Forrige uke og helg, hvor varmen bidro til flere festnetter i Oslos gater, rapporterte smittevernkontrollørene om 40 brudd.

De fleste avvikene gjaldt brudd på enmetersregelen.

Koronakontrollørene har vide fullmakter når de overvåker hvordan Oslo-folk oppfører seg på utestedene.

De kan rapportere utestedet for brudd på smittevernforskriftene.

Dersom de mener det skjer grove brudd, kan utestedet stenges på et øyeblikk.

Smittetallene for Oslo siden 1. juni viser at smitten fortsatt holder seg lavt, selv om det rapporteres om et utstrakt uteliv i hovedstaden.

Over halvparten av de nye tilfellene er i bydelene Søndre Nordstrand, Alna og Stovner.

Fakta: Slik er koronareglene i utelivet Restauranter, kafeer, barer og utesteder kan holde åpent dersom driften er «smittevernfaglig forsvarlig». Dette betyr at «virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt», ifølge Helsedirektoratet. Reglene for Oslo pr. 22. juni sier at «det bør være minst 1 meter avstand mellom personer, også innad i en gruppe, med mindre disse er del av samme husstand». I Oslo bør det heller ikke være mer enn maksimalt 20 personer samlet i en gruppe. Servering skal skje ved bordserving, og alle gjester skal ha sitteplass. Det er ingen øvre grense for antall personer, så lenge størrelsen på lokalet og antall bord gjør det mulig å holde avstand og opprettholde god hygiene.

Restaurantguiden/Aftenposten

Stoppet 17-maifesten på Bølgen & Moi Tjuvholmen

Bølgen & Moi Tjuvholmen fikk også et spesielt møte med koronakontrollene på nasjonaldagen 17. mai.

Kontrollør nr. 964 og nr. 968 mente smittefaren var så stor at de ikke engang våget å gå inn på stedet. « Av hensyn til eget smittevern valgte kontrollørene å ikke gå inn i restauranten», heter det i rapporten.

«Kontrollørene, som oppholdt seg ca. 2 meter fra uteserveringen, slet med å holde en samtale seg imellom uten å måtte lene seg tett inntil hverandre på grunn av den høye musikken», skrever kontrollørene.

«Det ble observert flere gjester som klemte, holdt rundt hverandre og som generelt utviste et moderat til høyt beruselsesnivå og høy feststemning ... ved flere tilfeller håndhilste, klemte eller strakk ovennevnte gjester seg mot forbipasserende».

Kontrollørene mente stedet burde stenges øyeblikkelig, men Bølgen & Moi slapp pålegg fordi stedet uansett skulle stengt.

– Vi har hatt fem kontroller og har et godt samarbeid med Næringsetaten, sier daglig leder Henrik Rachlew.

– Vi skulle likevel stenge om en halv time. Den siste halvtimen før stengning 17. mai opplevde vi at gjestene trakk tettere sammen. Vi har stor forståelse for smittevernet er strengt, og derfor følger vi nøye smittevernreglene om avstand og hygiene. Vi har for eksempel egne ansatte som bare går rundt og vasker på bordene, sier Rachlew.

Da fjerde kontrollteam kom, fikk puben sjokk

Et annet sted som har reagert på koronakontrollørene, er Sentralpuben på Oslo S.

I en klage skriver stedet at man var i «sjokk» over kontrollørenes oppførsel.

– Vi var glade og fornøyde da vi fikk første kontroll bare noen dager etter gjenåpningen. Det var fint å få veiledning og nyttige råd. Tilbakemeldingen vi fikk, var kontrollørene syntes alt var i skjønneste orden, sier daglig leder Martin Torkar.

Så kom den andre kontrollen, og deretter den tredje. Puben fikk fortsatt ros for smitteverntiltakene.

Men da fjerde kontrollteam dukket opp, gikk det dårligere.

Puben ble truet ned stengning. Årsaken var at gjestene gikk til baren for å betale og bestille.

– Vår bartender var fortvilet. Selv skjønte jeg ingenting, fikk puls på 200 og ble fly forbannet. Det var provoserende å bli rapportert bare fordi en kontrollør så et tilfelle hvor vi ikke tok Antibac på terminaltastaturet etter en gjest. Og grunnen til at en del gjester fortsatte å gå til baren, også etter at vi har innført bordservering, er at det er det de er vant til etter over 20 år.

Etter å ha klaget, ble Torkar oppringt fra Oslo kommune.

– Sjefen som tok imot klagebrevet, var veldig positiv. Hun er faktisk den mest fantastiske jeg noen gang har møtt i Oslo kommune. Hun ringte tilbake fredag kl. 18, og vi fant en løsning. Vi har ikke hatt noen flere kontroller siden.

Næringsetaten i Oslo kommune hadde ikke anledning til å stille i intervju med Aftenposten.

I en e-post henviser direktør Gunnhild Hagen til FHIs siste risikovurdering om «at det er høy sannsynlighet for økt lokal smitte, blant annet som følge av mange folk på serveringssteder. FHI understreker viktigheten av at avstand på minst én meter etterleves også på serveringssteder».

«Det er fortsatt mulig å gå ut og kose seg – man må bare ta noen ekstra forholdsregler. Det gjelder både for dem som jobber på utestedet og oss som går ut blant andre mennesker», skriver Haugen.