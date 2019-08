Støtten kommer via statsforetaket Enova. Avisa skriver at Hydro hadde den gamle rekorden. I 2014 fikk konsernet 1,5 milliarder kroner til en energieffektiv aluminiumsfabrikk på Karmøy.

Det var Teknisk Ukeblad som først meldte at de elleve flytende havvindmøller midt i Nordsjøen vil få statsstøtte.

Enova holder pressekonferanse i Oslo torsdag ettermiddag. Temaet er Equinors søknad om støtte til Hywind Tampen.

Statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) skal være til stede.

De øvrige som vil presentere prosjektet, er statssekretær Richard Gaarder Knutsen (Frp) i Olje- og energidepartementet, administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova og Pål Eitrheim, som er konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor.

5 milliarder kroner

Equinor presenterte prosjektet i august i fjor. Møllene skal gi strøm til oljeplattformene Gullfaks og Snorre.

Hver mølle skal bære en turbin med effekt på 8 MW. Til sammen vil parken ha en effekt på 88 MW.

Parken er budsjettert til å koste 5 milliarder kroner. Equinor har søkt om 2,5 milliarder kroner i støtte fra Enova for å bygge parken, og det er ventet en investeringsbeslutning i løpet av året.

Kritikk og støtte

Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag har begge bemerket i høringsuttalelser at Hywind Tampen kommer i konflikt med viktige fiskeområder.

– De legger større beslag på areal enn de behøver, sa seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen i Norges Fiskarlag til Teknisk Ukeblad i februar i år.

Rådgiver Bård Aarbakke i Fiskeridirektoratet viste til at mølleparken vil dekke et havområde på 9 kvadratkilometer på overflaten, og opp til 22 kvadratkilometer med forankringssystemer på havbunnen.

– Legges det opp mot Snorrefeltet i stedet, på samme kote, så er det ikke til hinder for noe fiske. Nå er det planlagt midt mellom de to oljefeltene Snorre og Gullfaks. Her kommer det i konflikt med trålingen, sa han.

Fremskrittspartiets energipolitisk talsmann Terje Halleland er av en annen oppfatning.

– Dersom dette stemmer, er jeg veldig fornøyd med at det nå ser ut til at Enova støtter det prosjektet som har kommet lengst i utviklingen av norsk havvind. Hvis disse planene blir realisert, er det viktig at prosjektet inkluderer hele verdikjeden slik at hele kompetansen til norsk industri løftes, sier han til NTB.