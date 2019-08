Sanner: – Trygghet er viktigst for førsteklassingene

Mandag morgen tok ministeren turen til både Bærum og østkanten i Oslo for å delta på første skoledag.

– Det er fantastisk å få ønske førsteklassingene velkommen. De er spente og har sommerfugler i magen. Noen synes det er skummelt, noe som er helt naturlig, sier Sanner til NTB etter å ha møtt nybakte skoleelever, foreldre og lærere på Grorud skole.

En time senere var turen kommet til førsteklassingene på Bekkestua skole et par mil lenger vest.

– Mest likt

På spørsmål om hvordan de to skolene skiller seg fra hverandre, peker ministeren heller på det som er likt.

– På begge skoler er det store forventninger og sommerfugler i magen. Likhetene er mye større enn kontrastene, sier han.

Han mener at lærerne først og fremst må skape trygghet hvis elevene om ti år skal kunne forlate grunnskolen med god selvfølelse og mestringsfølelse.

– Det er et stort ansvar å gi barna mestringsfølelse. Det viktigste er å ha det trygt på skolen. Trygge barn lærer best. Og så er det viktig med tidlig innsats. At problemer ikke vokser seg store, enten det er sosiale utfordringer eller handler om kunnskap, fremholder Sanner.

– Hils på en ukjent!

Han trekker også frem betydningen av å få nye venner.

– I talen til elevene sa jeg at hvis det er én ting de skal gjøre i dag, så er det å si hei til en de ikke kjenner fra før, sier Sanner, som husker hvor viktig det var å få nye venner da han selv begynte på skolen.

– Lærte du noe nytt i dag? I så fall hva?

– Det er vanskelig å si, svarer Sanner og humrer litt før han viser til at tre kvarter ikke er all verdens tid til å lære noe nytt.

Om lag 60.000 elever hadde mandag sin første skoledag i Norge.