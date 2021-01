Direktestudio: Koronaviruset

Stortingsflertallet ba tidligere tirsdag regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, og dermed oppheve skjenkestoppen.

Kommuner med høyere smittetrykk får to døgn til å fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp eller strengere regler enn de nasjonale reglene. Kommunene kan ikke vedta mindre strenge regler enn de nasjonale.

SV er kritisk til Bent Høies håndtering av saken.

– Nå oppfører Høie seg barnslig. Nå tvangsåpner han hele landet og later som om det er opposisjonen som har gjort det. Faktum er at Stortinget har vedtatt at det skal kunne åpnes i kommuner som har lavt smittetrykk, ikke hele landet. Så her gjør han hele Norge til lekegrind for Høyres politiske spill, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

– Hadde situasjonen vært tilsvarende i Oslo ville han selvsagt ha tillatt åpning. Jeg er dypt skuffet over Bent Høies oppførsel og ber statsministeren om å rydde opp i dette farlige spillet, sier Fylkesnes.

(NTB)