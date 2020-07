Bolsonaro sier han har testet negativt på koronaviruset

Nordmenn strømmer over grensen for å handle

Lørdag morgen hadde allerede mange nordmenn tatt seg over grensen til Sverige for handle. Det skjer etter at regjeringen fredag gjorde om Värmland, som grenser mot Norge, til grønn sone. Det betyr at koronasmitten anses som så lav at nordmenn kan reise frem og tilbake over grensen uten å bli pålagt karantene.

Aftenpostens team i Värmland melder om en jevn strøm av norskregistrerte biler over grensen mot Charlottenberg over klokken 09 lørdag.

25-åringene Johann Mathiassen (svart overdel) og Stian Sivertsen har kjørt helt fra Flekkefjord til Eurocash rett over grensen øst for Kongsvinger. Blant annet for å kjøpe energidrikk.

Johann Mathiassen (svart overdel) og Stian Sivertsen har kjørt fra Flekkefjord til Eurocash i Eda. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

- Vanligvis drar vi til Svinesund, men nå måtte vi komme hit, sier Mathiassen.

Barndomsvennene startet kjøreturen ved 21-tiden fredag. De overnattet på norsk side av grensen og passerte grensen rett før kl. 07.

- Vi har ferie. Så nå kjører vi innover mot Charlottenberg for å se om det er noe mer vi trenger å handle. Vi tar det helt med ro, sier de to.