El Pais: Det virkelige dødstallet i Spania kan være omkring 44.000

NFF innfører obligatorisk koronakurs – alle spillere over 13 år må gjennom

Norges Fotballforbund (NFF) har bestemt at alle spillere over 13 år må gjennomføre et smittevernkurs for å få lov til å spille organisert fotball.

Det er TV 2 som har fått tilgang til en betaversjon av e-kurset som vil bli lansert i uke 32, mellom 3. og 9. august. Det vil si at kurset legges fram før det planlagte møtet om oppstart av breddefotballen 10. august.

Internettkurset gjelder for alle fotballspillere over 13 år. Det er obligatorisk å gjennomføre for å få lov til å drive organiserte treninger og kamper.