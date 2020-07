Hongkong strammer inn smitteverntiltakene 

To nye smittetilfeller i Trondheim – trolig smittet under opphold i Danmark

Det melder Adresseavisen.

De to personene skal ha testet positivt lørdag. Forløpet skal være mildt for begge to. De er trolig smittet under et opphold i Danmark, skriver Trondheim kommune i en pressemelding mandag morgen.

To to smittede skal begge være menn. Den ene er i 30-årene, mens den andre skal være i 60-årene.

Totalt er det gjennomført 14.399 koronatester i Trondheim, og 354 har vært positive.