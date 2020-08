Smittetallet blant Hurtigruten-besetningen heves til 35

Dansk parti vil ha gratis munnbind til fattige

Det danske partiet Enhedslisten vil at alle i Danmark med lav inntekt skal få gratis munnbind slik at de ikke hindres fra å reise med kollektivtransport.

Det sosialistiske partiet lanserer forslaget etter at folkehelsemyndighetene i Danmark har gått ut og anbefalt bruk av munnbind ved reiser med kollektivtransport. Partiet vil at pensjonister og uføre, studenter og personer på overgangsstønad som et engangstilbud skal få hente ut gratis munnbind på apotek.

– Vi vil gjerne at folk skal bruke maske, for vi gjerne vil at utsatte mennesker også skal ha anledning til å kjøre kollektivt. Men i den sammenheng kan vi ikke ekskludere en annen gruppe ved å la dem betale for dyre munnbind selv, sier partiets helsepolitiske talsmann Peder Hvelpelund til Danmarks Radio.