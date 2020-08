Hurtigruten-sjefen til TV2: – Hørte ikke rådet fra Folkehelseinstituttet

To personer på Svalbard testes etter Hurtigruten-tur

To personer på Svalbard skal testes for covid-19 etter at de hadde vært om bord på Hurtigrutens ekspedisjonsskip Roald Amundsen.

– De to befinner seg nå på en hytte på Spitsbergen og skal ikke ha vært i noen av bosetningene på Svalbard etter at de var om bord på MS Roald Amundsen denne uken, opplyser assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl i en pressemelding.

Elvedahl forteller at de to ble satt av ved hytta tirsdag morgen og har hatt tilhold der siden.

– Ingen av dem har symptomer på smitte, men vi vil likevel teste dem på samme måte som de øvrige passasjerene og mannskapet på MS Roald Amundsen, sier hun.

En lege blir fløyet med helikopter fra Longyearbyen for å gjennomføre testene, og videre oppfølging vil skje i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

Både mannskapet og passasjerer på et skip som var i kontakt med de to på hytta torsdag, ligger nå for anker utenfor Longyearbyen.

– De får ikke gå i land på Svalbard før vi vet at det ikke er smitte om bord, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.