Høie reagerer kraftig på Hurtigrutens håndtering

NHO-topp frykter konsekvensene av korona på Hurtigruten

Styrelederen i NHO Reiseliv mener det er avgjørende for norsk reiseliv hvordan smitteutbruddet på hurtigruteskipet «Roald Amundsen» håndteres videre.

– Det er viktig at Hurtigruten og myndighetene er transparent og åpne om alle fakta og detaljer i denne saken slik at folk får tillit til at dette blir håndtert på best mulig måte, sier styreleder Mona Jacobsen Saab til Nord24.