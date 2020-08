Frankrike over grensen

Hei! Dagens oppdatering fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) viser at Portugal fortsatt ligger over den kritiske grensen på 20 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere som kreves for å regnes som et grønt land. Snittet for de siste 14 dagene ligger på 27,5. Men utviklingen ser ut til å gå i riktig retning i Portugal. 30. juli var tallet for siste 14 dager 31, og 17. juli var tallet 47,9. Men det ligger altså ikke an til at landet går fra rødt til grønt allerede denne uken.