Femte koronatilfelle etter fester på vestkanten i Oslo

Super Speed 1 legger ut fra Hirtshals i retning Kristiansand. Arkivfoto. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

FHI: Smittede personer har reist med Color Line mellom Hirtshals og Kristiansand

Det gjelder to turer med skipet Super Speed 1, opplyser FHI. Én overfart gikk 30. juli kl. 12.15. Den andre, med samme skip, gikk 29. juli kl. 20.45.

En passasjer fra den første seilingen og tre personer fra den andre seilingen har i etterkant testet positivt for covid-19.

– Risikoen for at andre passasjerer kan ha blitt smittet på de to seilingene, er liten, men vi ber alle følge med på egen helsetilstand og ta kontakt med helsetjenesten dersom de føler seg syke, sier forsker Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet.

FHI opplyser videre at det er lite sannsynlig at smitten har skjedd på skipet, og at passasjerer som har bestilt sete i nærheten av de smittede passasjerenene, blir kontaktet og fulgt opp.