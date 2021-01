Lange polkøer i Bærum

Innfører strengeste tiltak siden 12. mars

– Vi innfører nå de strengeste tiltakene siden 12. mars i de ti kommunene. På noen områder går vi enda lenger enn i mars, sier helseminister Bent Høie.

- Jeg vet at dette vil føre til en krevende hverdag for mange, og at mange går en usikker tid i møte. Vi gjør nå det vi kan for å stanse dette utbruddet med kraftige tiltak, slik at vi raskt kan få kontroll og lette på de mest inngripende tiltakene. Sammen har vi klart å slå ned smitten flere ganger, og sammen kan vi klare det igjen, sier Høie.

Fra lørdag 23. januar innføres strenge tiltak ti kommuner.

Alle butikker, med unntak av matbutikker, apotek og bensinstasjoner, stenges fra klokken 12 lørdag.

Det innføres rødt nivå på skoler og barnehager. På videregående skole innføres digital undervisning i uke 4.

I tillegg anbefaler regjeringen at alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem.

Dette er de nye tiltakene:

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01 – 31.01.

Skjenkestopp.

Stans i breddeidrett for barn og voksne.

Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)

Serveringssteder må holde stengt, men det er tillatt med take away.

Treningssentre, svømmehaller, tros- og livsynsshus må også holde stengt, med unntak ved begravelser og bisettelser

Biblioteker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter må holde stengt.

Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder stenges.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs må også holde stengt.

Tiltakene skal i første omgang gjelde frem til 31. januar.

Kommunene tiltakene gjelder er: Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler, i tillegg til Nordre Follo.