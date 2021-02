Pågående utbrudd med britisk virusmutant i Nittedal

Regjeringen avlyser skriftlig eksamen i vår for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Det kom frem da kunnskapsminister Guri Melby holdt pressekonferanse kl 11 mandag formiddag.

Bakgrunnen er at mange elever har fått store deler av undervisningen digitalt på grunn av pandemien.

Utdanningsdirektoratet hadde anbefalt å avlyse eksamen.

Melby fremholdt at det avgjørende var rettferdighetsprinsippet for årets avgangskull. De kan ha fått svært forskjelllig undervisning fra skole til skole. Hun vedgikk at det kunne bli oppfattet urettferdig for tidligere kull og senere kull.

- Det tar jeg ikke lett på, sa hun.

Spørsmålet angår 60.000 elever i tiende trinn og 185.000 elever i videregående opplæring.

Eksamen skal gjennomføres for privatister og elever som trenger eksamen for å få vitnemål. Det vil bli avholdt muntlig eksamen for elever på tiende trinn og i tredje trinn på videregående. Standpunktkarakteren skal fastsettes i uke 23 for de fleste.

