FHI: R-tallet på 1,33 - høyeste siden mars 2020

Utvikling av vaksiner på 100 dager mot nye pandemier er et ambisiøst mål. Det er Den globale koalisjonen for forebygging av pandemier (CEPI), som lanserer planen. Foto: AP-NTB

Vaksinealliansen CEPI har satt som mål å korte ned tiden det tar å utvikle vaksiner til 100 dager. Det er en tredel av tiden det tok å utvikle en koronavaksine.

Koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI) la onsdag fram en plan som har fått navnet The Urgency of Now – Turning the tide against epidemic and pandemic infectious diseases.

Prislappen er 3,5 milliarder dollar, eller nærmere 30 milliarder kroner. CEPI, som har hovedkontor i Oslo, karakteriserer selv planen om å korte ned tiden for utviklingen av vaksiner til 100 dager som et «månelandingsmål».

– Vi befinner oss på et kritisk punkt i menneskehetens historie. Vi har nå de verktøyene som gjør det mulig å eliminere risikoen for framtidige epidemier og pandemier. Men å nå et slikt mål vil kreve en koordinert og samlet global respons, sier CEPI-direktør Richard Hatchett i en pressemelding. Han mener at CEPIs bidrag vil være viktig i denne langsiktige internasjonale innsatsen.