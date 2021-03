Avlyser påskevaksinering i Bærum etter massive klager

Fra Rio de Janeiro i fjor.

Brasil står for en firedel av alle koronadøde i verden hittil. Nå frykter helseekspertene at landet er på randen av en enda dypere katastrofe.

Dødsraten var denne uka på 2.400 døde per dag per 100.000 innbyggere og ligger an til å øke til over 3.000. Fredag ble det registrert 3.640 dødsfall. Dagen etter var tallet 3.438, og ekspertene tror landet kan oppleve dager med 4.000 dødsfall.

Det er en økende erkjennelse av at omfattende nedstengninger ikke lenger kan unngås, ikke bare blant ekspertene, men også blant mange guvernører og ordførere.

Restriksjonene mange av dem innførte i fjor, var bare halvhjertede mange steder, og i tillegg ble de sabotert av landets president Jair Bolsonaro, som ikke tror viruset er så alvorlig, og sier han er mer opptatt av å hindre økonomisk kollaps.

