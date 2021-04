28 anmeldt for brudd på smittevernregler i Oslo

Forskere anbefaler luktetrening for folk som sliter med luktesansen etter Covid-19-sykdom, ifølge BBC. Treningen skal erstatte behandling med steroider, og innebærer å snuse på forskjellige lukter i noen måneder, for å trene hjernen opp igjen til å gjenkjenne luktene. Billig og enkel trening, fri for bivirkninger, sier en gruppe av internasjonale eksperter, ifølge BBC. Tap av lukt er et av hovedsymptomene på en koronavirusinfeksjon. Rundt én av fem personer rapporterer at de fortsatt har problemer med luktesansen åtte uker etter å ha blitt syk.