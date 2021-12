Pfizer: Oppfriskningsdose gir god beskyttelse mot omikronsmitte

Mímir Kristjánsson og resten av Rødt skal foreslå at dagpengeordningene forlenges. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Rødt vil at de spesielle kriseordningene for arbeidsledige og permitterte skal forlenges utover 1. januar. Onsdag vil de fremme hasteforslag i Stortinget.

I representantforslaget som partiet skal fremme, krever de at regjeringen forlenger maksimal stønadsperiode for mottakere av dagpenger, samt forlenger andre spesialordninger som har vært i kraft under koronapandemien for blant annet kompensasjonsgrad, minstekrav til inntekt og antall ventedager.

– Pandemien er åpenbart ikke over, heller ikke for vanlige arbeidsfolk. Da er det sjokkerende at regjeringen ikke forlenger de ekstraordinære kriseordningene for arbeidsløse som vi har hatt hele pandemien, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

Partiet håpet at slike forlengelser ville følge med de nye koronarestriksjonene som ble kunngjort tirsdag kveld.

– I stort har vi hatt en periode med veldig stor etterspørsel etter arbeidskraft, og mange er på jakt etter arbeidskraft. Vi ønsker å gå tilbake til de vanlige, solide ordningene vi har, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Han peker på at regjeringen allerede har forlenget ordningen én gang ettersom den skulle utløpe 1. november.