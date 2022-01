Det svenske kongeparet koronasmittet

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Heiko Junge / NTB

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier hun har forståelse for at lærere er bekymret for koronasmitte med karanteneunntaket.

Hun lover at det vil bli bedre fremover i det flere lærere får dose tre, samtidig som testkapasiteten skaleres opp med millioner flere selvtester fra uke tre.

Brenna var tirsdag gjest i NRKs politisk kvarter, der leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal langet ut mot karanteneunntaket og mener mange lærere utsettes for høy smitterisiko med et dårlig testsystem rundt.

– Jeg forstår at mange er skremt og føler at de står i en krevende situasjon, og at de er bekymret for smitte. Men jeg opplever at vi er enige i at vi vil holde skoler og barnehager åpne, og vi har fått entydig råd fra FHI og Helsedirektoratet om at dette er forsvarlig, sier Brenna.