Direktestudio: Koronaviruset

Dose 3 øker antistoffresponsen på ny en periode, noe som medfører at du får økt beskyttelse mot mild sykdom en periode.

For eldre ser man også veldig klart at tredje dose er viktig for å hindre alvorlig sykdom, og for eldre og andre i risikogrupper vil den tredje dosen kunne være svært viktig i en periode med mye smitte.

To doser er imidlertid i friske voksne tilstrekkelig som beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Husk her at mild sykdom kan være alt fra knapt symptomer og til at du har det veldig kjipt hjemme i sengen en ukes tid, så her må også den enkelte velge hva man er mest bekvem med når det gjelder tredje dose.

Hverken tre eller fire doser gir noe særlig beskyttelse mot smitte.