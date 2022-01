Koronafravær skaper togtrøbbel for Vy

Islands regjering fjerner en rekke koronarestriksjoner bare to uker etter at de innførte en rekke nye smitteverntiltak.

– I dag har vi gode nyheter, sa statsminister Katrín Jakobsdóttir på en pressekonferanse fredag.

Fra og med lørdag vil 50 personer kunne samles igjen, ikke ti som de to siste ukene. Nattklubber og puber får åpne igjen etter at de måtte stenge i midten av januar.

Innstrammingen skyldtes frykt for at presset mot helsevesenet ville bli for stort på grunn av den svært smittsomme omikronvarianten av koronaviruset.

Nå er planen at så å si alle restriksjoner skal være opphevet innen midten av mars. Island har de to siste ukene opplevd et smittetrykk på nesten 5.000 tilfeller pr. dag. Samtidig har antall sykehusinnleggelser nylig begynt å falle.