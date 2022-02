Koronasmitte påvist på OL-fly

Tirsdag kveld holder regjeringen en ny pressekonferanse der de vil presentere flere lettelser i koronatiltakene. Eksperter er bekymret for at Norge vil åpne for mye opp. Arkivfoto: Torstein Bøe / NTB

Flere eksperter er redd for at regjeringen tirsdag kveld åpner samfunnet for mye opp.

-Jeg håper ikke regjeringen og helseministeren blir for utålmodige og slipper opp alle tiltak samtidig, sier medisinprofessor Steinar Westin til Dagbladet.

Han mener at innleggelsestallene og smittetallene nå er forholdsvis lave nettopp på grunn av de tiltakene vi har.

– Det uroer meg litt om de kommer til å gjøre en feilslutning akkurat der, og slipper opp litt for mye, sier Westin.

Også professor i epidemiologi Lars Johan Vatten ved NTNU mener det er vanskelig å forutse hvordan pandemien kommer til å utvikle seg.

Han mener at argumentene for å holde deler av samfunnet nede, er svekket, men er fortsatt bekymret for nye koronavarianter.

– Problemet oppstår hvis det dukker opp en ny og smittsom variant som gir uttalt sykelighet. Jeg har tidligere reagert på at man har vært for naive, sier han, og mener man ikke skal se bort ifra at nye varianter kan overta etter omikron.