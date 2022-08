Helsedepartementet vil gi alle over 65 år en ny oppfriskningsdose med koronavaksine

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet mener at stenging av skolene under pandemien var en tabbe. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er uenig i FHI-overlegens påstand om at stengte skoler under pandemien var et tabbe-grep. Foto: Javad Parsa / NTB

FHI-overlege Preben Aavitsland sier at stenging av skolene under koronapandemien var en tabbe og mener det skapte ubegrunnet frykt.

– Det å stenge skolene var en tabbe og skulle ikke vært gjort. Det var ikke nødvendig, sier Aavitsland til NRK.

Han sier at det bidro til å skape et inntrykk av at koronaviruset var farlig for barn.

– Det er veldig få barn som er blitt alvorlig syke av viruset, understreker overlegen.

Aavitsland påpeker at Folkehelseinstituttet (FHI) stort sett var mot stenging av skolene under det meste av pandemien og sier at FHI kjempet for at det ikke skulle skje.