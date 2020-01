Derfor ble ekstremværet «Didrik» mindre ekstremt enn ventet

Ekstremværet «Didrik» ble mindre ekstremt enn ventet. Stormfloen skulle være på sitt verste natt til onsdag, menn brannvesenet i Oslo hadde like fullt en rolig vakt, uten en eneste flom-utrykning, kunne Aftenposten melde i dag tidlig.

Det samme bildet tegner seg fra delen av vestlandskysten der Metrologisk institutt tirsdag formiddag satte stormflovarselet til rødt farenivå (nivå 4). I Oslo og fylkene rundt Oslofjorden var varselet på oransje (nivå 3).

Aftenposten spør vakthavende meteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt om hvorfor «Didrik» ble mindre ekstremt enn ventet.

– Nei, jeg kan først si at varslene stemte ganske godt, det ble ekstremt i Stavanger. Men i Agder kom ikke vannstanden opp på rødt nivå. Der ble det på det høyeste i Tregde målt vannstand på 133 cm over normalt, mens rødt nivå er på 140 cm, sier hun.

Små marginer

Årsaken til natten ble mindre ekstrem enn ventet, har en litt innfløkt forklaring. Men litt enkelt forklart fryktet man at et lavtrykk skulle komme vestfra og inn over Vestlandskysten samtidig som en kraftig måne skulle gi kraftig tidevann. Men det skjedde ikke.

– Men lavtrykket kom et par tidligere enn ventet, og da traff det ikke samtidig som høyeste tidevann. Det var nok det som gjorde at vannstanden ikke kom over rødt nivå i Agder. Det sto om et par timer. Meteorologisk er det ganske små marginer, sier Bonander.

Beredskapssjef Ann Kristin Brunborg i Oslo kommune skrev i en e-post til Aftenposten i går at «det alvorlige som kan skje er at varselet oppgraderes til rødt, at styrtregn eller andre faktorer slår til samtidig». Det skjedde ikke.

Borander forklarer at Oslo-området ble fasiten at den største vikrninge nav lavtrykket komme samtidig som det var fjære.