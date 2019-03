Saken oppdateres

Trond Giske har vært på reise med kulturkomiteen i Japan de siste dagene. Han avbrøt reisen på grunn av sykdom i familien og landet på Gardermoen ved 19.00-tiden torsdag kveld.

Giske sier at han hverken har hørt fra VG eller fått noen beklagelse for konsekvensene den feilaktige artikkelen har påført ham.

Ap-politikeren var innstilt som vara til landsstyret og til det mektige arbeidsutvalget (AU) i Trøndelag Ap, men ble vraket som følge av artikkelen om videoen og debatten rundt denne.

– Jeg har ikke hørt ett ord fra VG, sier Giske til Aftenposten.

Han ønsker ikke å kommentere den siste utviklingen i saken etter at kvinnen han danset med på Bar Vulkan sto frem i TV 2 og fortalte at VG har gitt en feil versjon av hendelsesforløpet. VG har beklaget saken og sagt at den ikke burde blitt publisert.

Giske vil heller ikke kommentere at hverken Ap-leder Jonas Gahr Støre eller nestleder Hadia Tajik vil uttale seg om VGs beklagelse.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Til Aftenposten onsdag ville hverken sjefredaktør Gard Steiro eller nyhetsredaktør Tora Håndlykken svare på om de også har beklaget direkte overfor Trond Giske.

– Vi har beklaget saken. Den går til alle som var omtalt, også Trond Giske, sa Gard Steiro.

Fikk politiske konsekvenser

VGs sak fikk politiske konsekvenser, sier Ap-topper i Trøndelag.

VGs sak om videoen endret mye noen hektiske dager i februar.

Mandag ble Giske innstilt til sentrale verv i Trøndelag Arbeiderparti. Fredag trakk valgkomiteen innstillingen.

Mellom de to hendelsene ble VGs sak om en bekymringsmelding om en dansevideo med Trond Giske og en kvinne på Bar Vulkan i Oslo, publisert. Artikkelen ble fulgt opp av andre medier.

Nå er flere av Trond Giskes støttespillere i Trøndelag Ap oppgitte. Flere spør seg om Giskes politiske virke de neste fire årene kunne sett annerledes ut hvis VGs første artikkel hadde gitt et mer balansert bilde.

Skriver ikke lenger egne saker

Journalisten i VG som skrev om barvideoen med Trond Giske, skriver ikke lenger egne saker etter TV 2-avsløringen, sier nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG til Dagens Nærlingsliv.

Det er Håndlykken som siden 4. mars har ledet gjennomgangen av VGs håndtering av barvideoen med Trond Giske.

– Lars Joakim Skarvøy er nå på jobb for å være tilgjengelig for ledelsen i forbindelse med gjennomgang av saken, skriver hun i en epost til Dagens Næringsliv. Deretter bekrefter hun at han ikke jobber aktivt med sine egne saker:

– Nei, han jobber ikke aktivt med egne saker. Han er tilgjengelig for ledelsen i forbindelse med gjennomgangen vi har av saken.