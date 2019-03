Politiet skal gjøre flere søk etter forsvunne Trine Frantzen

Onsdag i forrige uke ble det gjennomført nye søk på Øvsttun kirkegård etter Trine Frantzen, som forsvant i 2004. Politiet har gjennomført undersøkelser av tolv graver fra gravplassen. Ved hjelp av innleid kompetanse og utstyr er gravene undersøkt fra overflaten.

Det er selskapet Cowi som har oppdraget med å gjennomføre letingen, der det har blitt søkt etter beinrester som kan stemme med data etter Frantzen. Cowi har søkt både med en såkalt 2D- og 3D-skanner.

Vil gjennomføre flere undersøkelser

Torsdag opplyser politiet at resultatene fra geoscanningen er ikke entydige, og at ytterligere undersøkelser vil bli gjennomført.

– Vi vil bruke noe mer tid sammen med firmaet og planlegge nye søk med kraftigere utstyr på de samme tolv gravene. Håpet er at dette utstyret skal gi oss klarere svar, slik at vi kan ta de riktige beslutningene for hva vi gjør videre. Per i dag er det derfor uavklart hva vi vil kunne bruke resultatet fra de nye søkene til, skriver politiinspektør Tore Salvesen ved Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet håper å få gjennomført de nye undersøkelsene før påske.

Henlagt og gjenopptatt

31 år gamle Trine Frantzen forsvant fra sitt hjem i Os i mai 2004.

To personer, den ene Frantzens samboer, ble siktet for forsettlig drap i 2007, men saken ble henlagt året etter på grunn av bevisets stilling. Saken ble gjenopptatt i 2012, da det også kom inn nye tips.

Øvsttun gravplass ligger like i nærheten av adressen der Frantzen sist ble sett. En teori er at Frantzen, som tilhørte et belastet rusmiljø, ble drept med en overdose narkotika og deretter gravd ned.