Mann siktet for dobbeltdrap i Stavanger

Politiet mottok en melding klokken 02.19 natt til onsdag 24. juni om en hendelse på en adresse i Storhaug bydel i Stavanger.

Dette opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag formiddag.

- Politiet var raskt på stedet, og konstaterte at to personer var døde. Vi pågrep en mann i 40-årene som oppholdt seg på stedet. Han er nå siktet for to drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

De avdøde er en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene.

- Mannen sitter nå i arrest, og vi vil forsøke å avhøre ham i løpet av dagen, sier Soma.

Politiet er i gang med å etterforske saken taktisk og teknisk.

- Vi er svært tidlig i etterforskningen, og vi kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet og bakgrunnen for drapene, sier politiadvokaten.

Advokat Odd Rune Torstrup i advokatfirmaet Torstrup er oppnevnt som siktedes advokat.

Han opplyser at han kun har hatt en kort samtale med sin klient i arresten så langt.

– Av hensyn til den etterforskning som vil måtte finne sted, vil jeg ikke kommentere saken per nå, sier Torstrup til Aftenbladet.

