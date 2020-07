Vi er inne i det andre året hvor firmaer fritt kan plassere ut elsparkesykler til leie i gatene i norske kommuner. Både i Oslo og andre byer har politikere etterspurt mulighet til å regulere markedet.

Nå varsler samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at endringer kommer. Han vil «starte et arbeid med sikte på å foreslå innstramminger i det regelverket vi har i dag», skriver han i en e-post.

I første omgang er det ikke snakk om å gi kommunene mulighet til å regulere antall aktører og antall sykler, for eksempel gjennom anbudskonkurranser.

I stedet vil regjeringen se på forhold rundt parkering.

«Dette vil starte med en vurdering av regelverket om parkering på fortau, gangvei også videre, hvem som skal kunne håndheve disse reglene, og hvilke reaksjoner som skal kunne brukes ved overtredelse», skriver Hareide.

Målet er å sikre at elsparkesykler faktisk bidrar til mobilitet, fremfor å gi økt risiko for trafikanter og dårligere fremkommelighet. Hareide påpeker at elsparkesykler, som andre typer sykler, skal parkeres på en måte som ikke er til hinder for ferdsel.

«Det er åpenbart at dette ikke følges av alle utleiere og av svært få brukere», skriver ministeren.

Tauer inn feilparkerte

Hittil har de største byene valgt ulike strategier.

I Trondheim har kommunen nylig tapt en rettssak i tingretten, hvor de forsøkte å nekte et selskap å etablere seg uten avtale med kommunen. De har anket dommen.

I Oslo ønsker byrådet å i løpet av sommeren inngå frivillige avtaler med selskapene i et forsøk på å regulere markedet bedre.

I Bergen har derimot kommunen gått hardere til verks. Forrige uke ble de første elsparkesyklene utplassert i Bergen sentrum, og allerede denne uken ga byrådet marsjordre til å taue inn elsparkesykler de mener er feilplassert.

De mener de har hjemmel i Veitrafikkloven til å fjerne gjenstander som er til hinder for ferdsel. Kommunens P-vakter melder inn feilparkeringer og fotograferer dem, og to innleide firmaer samler deretter inn elsparkesyklene, opplyser kommunen.

Fakta: Elsparkesykler I Norge ble elsparkesykler som oppfyller en del krav, blant annet hastighetsbegrensning, sidestilt med vanlige sykler gjennom en lovendring i april 2018. Våren og sommeren 2019 ble kommersielle elsparkesykler utplassert for første gang i flere norske byer. Spesielt i Oslo var det mange aktører som prøvde seg. Forretningsmodellen er den samme hos alle: Man leier dem gjennom en mobilapp, og man betaler pr. minutt.

For å få elsparkesyklene ut igjen må eier betale 1500 kroner for oppmøte og henting av den første, samt ytterligere 250 kroner pr. ekstra sykkel. Det er ikke et forelegg, men skal dekke faktiske utgifter med fjerningen.

«Alvorlige fremkommelighetsproblemer

I Bergen er foreløpig rundt 500 elsparkesykler satt ut av ett selskap. I Oslo er det fem store aktører og flere tusen sykler. Men det er ingen rapporteringsplikt, så ingen har full oversikt.

Samferdselsminister Hareide påpeker at det i løpet av det første året med elsparkesykler har vært et høyt antall ulykker, mange som følge av kjøring i ruspåvirket tilstand. Han viser til tall fra Oslo skadelegevakt.

I perioden 1. april 2019 til 31. mars 2020 hadde legevakten registrert 815 personer som hadde skadet seg.

«Vi opplever også til dels alvorlige fremkommelighetsproblemer for andre trafikanter», skriver Hareide.

Særlig for personer med synssvekkelser eller andre funksjonsnedsettinger utgjør slik ulovlig parkering et reelt hinder for å bevege seg i egen by og en betydelig risiko for å bli utsatt for skader», skriver han også.