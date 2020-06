Tre skutt i Arendal – én alvorlig skadet

– Vi har pågrepet en gjerningsperson, som vi mistenker og har siktet for å ha skutt, sier operasjonsleder Vidar Arnesen i politiet i Agder.

Politiet søkte ut fra vitneopplysninger etter en navngitt mann i 20-årene etter skyteepisoden, og han ble pågrepet i sitt eget hjem.

Meldingen om skytingen kom kl. 02.07. Politiet opplyser tidlig lørdag morgen at våpenet som ble brukt, var en hagle.

– Politi og ambulanse er på stedet. Gjerningsperson er ikke pågrepet. Skal ha dratt fra stedet i en bil. De skadde er sendt til sykehus. Foreløpig opplysninger er at de er skutt i beina, skrev politiet i Agder om hendelsen.

Det ble først meldt om to skadede, men kl. 03.45 opplyste politiet at en tredje person også var truffet. Alle de involverte er menn mellom 20 og 30 år, opplyser politiet.

Akuttmottaket på Sørlandet sykehus bekrefter at en av dem er hardt skadd og at to er lettere skadd.

Politiet kjenner ikke til foranledningen til skyteepisoden eller om de involverte kjenner hverandre fra før.

– Vi jobber med vitner på steder og skal avhøre de fornærmede og den siktede så snart det lar seg gjøre, sier Pedersen, som opplyser at det var mellom sju og ti vitner til skytingen.

Det ble natt til lørdag gjort undersøkelser på åstedet og i hjemmet til den siktede.