Birgitte Tengs’ fetter klager Norge inn for FN

(Stavanger Aftenblad): I forrige uke sendte advokat Arvid Sjødin en klage til FNs Høykommisær for menneskerettigheter for å be FN-organet granske behandlingen fetteren har fått i det norske rettssystemet. De vil ha hjelp til å endre norsk lov slik at en erstatningsdom som stempler fetteren som Birgittes drapsmann kan oppheves – mer enn 20 år etter at den ble avsagt.

– I dag sitter vi med en dom som stempler min klient som drapsmann selv om vi nå vet at dette er uriktig. Selv politiet har skriftlig bekreftet dette. Men på grunn av norsk lov er det umulig å få denne dommen omgjort, med de konsekvenser dette har for min klient og hans nærmeste, sier Sjødin til Aftenbladet.