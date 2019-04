Kraftig pollenspredning kan føre til at flere enn normalt vil kunne kjenne plager under årets pollensesong.

– Klimaendringer gjør at vi er mer utsatt for allergi enn tidligere, og mye tyder på at pollensesongen i år kan bli lengre og dermed mer plagsom, samt påvirke flere av oss enn tidligere, sier Sverre Steinsvåg, avdelingsleder for øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus og professor ved Universitetet i Bergen.

Ekspertene har lenge varslet om at antall allergikere er økende i Norge. Ifølge en undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov på vegne av Allergiguiden, oppgir 1,2 millioner nordmenn at de har, eller tror de har pollenallergi.

Det er en økning på 20 prosent fra da samme undersøkelse ble gjennomført i 2017.

Undersøkelsen viser også at én av fem ikke behandler allergien, og at forekomsten av selvmedisinering er stor.

Steinsvåg oppfordrer derfor alle som opplever plager om å oppsøke lege.

– Dette gjelder også for dem som lurer på om det er allergi eller en ordinær vårforkjølelse de er plaget av, sier han.