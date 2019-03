Skolmen har som en av Norges aller kjæreste artister underholdt store og små i over 40 år, og har vært å se på TV, film og revyer i både inn- og utland. Han var onkel til Hege Schøyen og Anne Ryg, og far til Christian og Tine Skolmen.

Debuten som filmskuespiller kom i 1980 i filmen «Selskapsreisen», som ble folkekjær både i Norge og Sverige. Der spilte han sammen med svenske Lasse Åberg, i et samarbeid som fortsatte i «Selskapsreisen 2» (1985), «S. O. S – En selskapsreise» (1988), «Den ufrivillige golferen» (1991) og «Helsereisen – en smal film» (1999).

– Han var en veldig vennlig og empatisk person. Vi hadde det veldig morsomt under filminnspillingene, forteller den svenske skuespilleren Lasse Åberg til avisen Expressen.

Åberg spilte sammen med Skolmen i Selskapsreisen-filmene.

I tillegg til filmkarrieren var Skolmen i mange år ansatt i NRK, der han huskes for blant annet barneprogrammet «Jon med skrivemaskinen». I 1976 vant han sammen med Trond Kirkvaag både Gullrosen, Chaplinprisen og presseprisen i Montreux for «The Nor-way to broadcasting», et humorprogram om kringkastingshistorien i Norge.

– Dette var triste nyheter. I over 40 år var du en av våre mest folkekjære artister. Takk for alt, Jon, skriver kulturminister Trine Skei Grande (V) på Twitter.

Senere generasjoner kjenner komikeren og skuespilleren som blånissen «Mjøltyt» i TV-serien «Jul i Blåfjell», samt fra NRK-suksessen «Julekongen» og en rekke teaterforestillinger fram til han sa seg ferdig i 2015.

