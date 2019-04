Rassikring kan gi saktetog mellom Oslo og Lillestrøm i en uke

Reisende med hovedbanen må belage seg på forsinkelser og innstillinger på grunn av redusert sporkapasitet på hovedbanen fram til klokka 10 fredag, melder Bane Nor.

– Mens det utføres rassikringstiltak vil det bli kjørt tog i redusert hastighet i et spor mellom Oslo S og Lillestrøm, dette kan pågå i en uke, er beskjeden videre.

Bane Nor opplyste tidlig fredag om rasfare, at det var full stans og at det må en geologisk vurdering til før togsporet kan åpnes igjen. Ikke lenger etter åpnet de imidlertid et spor der det hadde vært full stans mellom Grorud og Lørenskog.

– Lokaltog mellom Lillestrøm og Asker går som normalt, ellers noen innstillinger, melder Bane Nor på Twitter klokka 5.07 fredag morgen.

Ifølge en trafikkmelding fra Bane Nor er det færre spor i bruk på grunn av rasfare mellom Lørenskog og Grorud.

NSB opplyser også at «feil på sporet» vil medføre færre spor i bruk.

– Annenhver linje L1 innstilles mellom Lillestrøm og Oslo S. Vi henviser til øvrige tog som kjører, melder NSB.

Problemet rammer også godstog på strekningen.

Flytoget, regiontog og andre avganger som kjører gjennom Romeriksporten blir i utgangspunktet ikke berørt.