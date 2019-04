Ber om fire ukers varetekt for Makaveli Lindén

Påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Christian Hatlo, opplyser til NTB at han vil begjære siktede varetektsfengslet i fire uker. Han vil ikke be om isolasjon.

Makaveli Lindén møter selv med sin forsvarer, advokat Øystein Storrvik. Hatlo kommer ikke til å be om at fengslingsmøtet går for lukkede dører.

Hatlo møter pressen i tingretten etter fengslingsmøtet, som starter klokken 13.

Den svenske statsborgeren er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen i Oslo 15. oktober i fjor. Lindén er også siktet for et ran som skjedde i et garasjeanlegg nær Palttos leilighet samme dag som drapet.

Pågrepet i Dijon

Etter ni dager på flukt ble han pågrepet på togstasjonen i Dijon i Frankrike. Mens han var på flukt, ble en kvinne funnet drept i Mechelen i Belgia. Før dette ble en student ranet med kniv i samme by. ​

Lindén er mistenkt for både drapet og ranet. Belgisk politi har opplyst at han hverken erkjenner eller benekter dette. Han skal imidlertid ha tilstått drapet på Majorstuen og fremstått som angrende, ifølge forsvareren.

Det har vært tett kontakt mellom norsk og belgisk politi i forbindelse med drapsetterforskningen i Mechelen.

Lindén kom til Norge tirsdag kveld.