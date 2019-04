Makaveli Lindén møtte i Oslo tingrett onsdag med sin forsvarer, advokat Øystein Storrvik. Den svenske statsborgeren er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen i Oslo 15. oktober i fjor. Lindén er også siktet for et ran som skjedde i et garasjeanlegg nær Palttos leilighet samme dag som drapet.

Ifølge VG møtte Lindén i retten i brune bukser, rød collegegenser og sandaler. Da tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech spurte hvorvidt han erkjenner drapet på Majorstuen, svarte han ifølge VG:

– Jeg har stukket ham ihjel.

Ønsket seg til Norge

Påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Christian Hatlo, begjærte siktede varetektsfengslet i fire uker og fikk medhold i Oslo tingrett. Lindén kommer ifølge TV 2 til å sitte på Ila sammen med landets farligste fanger. Han har fått plass der på grunn av sin oppførsel i fengselet i Dijon i Frankrike.

– Helsetilstanden hans virker akseptabel. Han har hatt en røff varetektsperiode i Frankrike. Det er noen konsekvenser derfra. Han har vært på sykehus ganske lenge der nede, sier Storrvik.

– Han synes det er bra å komme til Norge. Han har ønsket å komme til Norge og avslutte saken og å gjøre opp for seg, sier forsvareren.

Pågrepet i Dijon

Etter ni dager på flukt ble han pågrepet på togstasjonen i Dijon i Frankrike. Mens han var på flukt, ble en kvinne funnet drept i Mechelen i Belgia. Før dette ble en student ranet med kniv i samme by. ​

Lindén er mistenkt for både drapet og ranet. Belgisk politi har opplyst at han hverken erkjenner eller benekter dette. Det har vært tett kontakt mellom norsk og belgisk politi i forbindelse med drapsetterforskningen i Mechelen.

Politiadvokat Christian Hatlo sier til VG at etterforskningen har kommet langt, og at det viktigste som gjenstår er en utredning av siktedes tilregnelighet.

Lindén kom til Norge tirsdag kveld.